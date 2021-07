Un corte del jurado que mantuvo en carrera a ocho números variados en "Got Talent"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Y así como quien no quiere la cosa, llegó la segunda fecha del llamado "corte del jurado" en Got Talent Uruguay y nueve competidores quedaron en el camino, sí, pero ocho se abrieron paso a la semifinal. Ya van 16 números clasificados a la siguiente etapa de la competencia además de los ganadores del salvoconducto del botón dorado en la primera fase.

En la edición de ayer se presentaron 17 talentos en rubros tan variados como la danza, la magia, el humor, la canción y el fitness. Muchos superaron su primera presentación porque los rubros técnicos van mejorando a medida que se avanza o porque atendieron los señalamientos del jurado.

En algunos caso, igual, no se entendió como consiguieron estar de nuevo en ese escenario. Nadie es infalible.

A las 21.31 dio comienzo la gala y después de la bienvenida de la conductora, Natalia Oreiro y la presentaciónde los cuatro miembros del jurado —María Noel Riccetto, Claudia Fernández, Agustín Casanova y Orlando Pettinati, todos muy elegantes— dio comienzo la parte artística.

El show comenzó con Intense, la compañía de danzas urbanas del Cerro, quienes hicieron un show en el que pusieron toda la carne al asador, lo que fue un riesgo que el jurado hizo bien en señalárselo.

Con el peso de haber sido comparado, y con razón, con Fito Páez, Sergio Colombo, se alejó lo más posible de esa referencia. Acompañado por su piano, primero, y frente al micrófono para el remate, se atrevió con una versión del "Será" de Ricardo Montaner, un temazo. Apostó por arriesgarse y salir de su zona de confort.

Precedida por reconocimientos en torneos internacionales de fitness, Marta Aguiar, vino por más con una coreografía inspirada en la serie de Netflix, La casa de papel, y acompañada por dos fisiculturistas, mostró su arte con el profesionalismo y la precisión de siempre.

Valentina Veiga había sorprendido con su voz y emocionado con su historia de vida y de superación y confirmó lo valioso de su talento con una versión personal de "Against All Odds" de Phil Collins. Y Slackline amplió, un poco, el alcance de su disciplina, que incluye acrobacias y Brunno Navarro trajo una balada de heavy metal que mostró el caudal rockero de su voz.

Manuela Rud volvió a mostrar sus habilidades en la magia con cartas a las que maneja con una habilidad sorprendente. Si sigue sorprendiendo con sus números es una firme candidata a llegar a la final.

Jorge Bell, que tiene una voz muy interesante volvió a ser una imitación de Raphael lo que limitó sus posibilidades en el certamen; una pena. Fussion Jrs. apostaron a una coreografía totalmente diferente y La Soleá, un trío de flamenco confirmó presunciones de la ronda anterior y tienen un nivel francamente profesional, una característica que no siempre tienen otros participantes.

Wendy Silveira tiene 10 años y una gran voz que sorprendió por su caudal a pesar de un repertorio bastante atípico. Nicolás Castillo, un camionero de La Paz, trajo un rato de cumbia y Alberto "Pollo" Abend, una accidentada rutina de stand up.

Otros con un porte profesional, Voices interpretó una versión a capella de "Take on Me" de A-ha que, sin el humor de su primera presentación, igual estuvo muy bien y los confirmaron como un número fuerte en la competencia. Micaela Quirós, de Guichón, interpretó una versión algo tímida de "Acuarela" de Toquinho. Aldana Costa tiene una destreza cierta con las telas que llevaron vértifo al escenario y los números artísticos terminaron con Naguia, un grupo de danzas judías.

Tras debatir, amablemente e histriónicamente, el jurado seleccionó los ocho clasificados: Manuela Rud, Voices, La Soleá, Valentina, Nicolás Castillo, Aldana y Wendy.

Ya están en la semifinal y eso fue celebrado por cada uno de los elegidos con el merecido tono de celebración. La fiesta del talento sigue avanzando.