Conozca los detalles del programa que conducirá "el Loco" Abreu en Teledoce

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Las autoridades de Teledoce se reunieron en los estudios del canal para presentar Trato hecho, el nuevo programa de entretenimientos que estrenarán el mes próximo y conducirá Sebastián “El Loco” Abreu. El estreno está previsto para ocupar el lugar que dejará libre la telenovela Betty en NY, que está en su recta final, y el programa tendrá varias emisiones semanales, aunque aún no está definido.

Trato hecho es un formato que se ha realizado en más de 30 países. El juego consiste en un participante que tendrá que elegir un maletín entre 26 opciones, cuyos montos escondidos dentro, van desde un peso a un millón. Sin saber a que monto corresponde cada maletín, el concursante escoge uno, el cual se espera, tenga el premio mayor. Uruguay ya vio una versión que conducía Julián Weich.

Sebastián Abreu: "Soy de salir de lo normal y lo disfruto". Foto: Leonardo Mainé

En la conferencia, Mateo Cardoso, gerente general de Teledoce, dijo que Abreu “ha sabido hacer goles con todas las camisetas, en todas las canchas y hoy tenemos la alegría de sumarle la camiseta de Canal 12. Eso nos pone muy felices, la apuesta es un formato internacional de gran éxito y es la principal apuesta del canal para este año y el siguiente”.

En tanto, Eugenio Restano, gerente de programación de Teledoce dijo que más allá de las camisetas que ha defendido en el pasado, Abreu “es una persona querida en nuestra sociedad. Una persona exitosa, con la ocurrencia, el desenfado y simpatía que requiere el programa”, y agregó que los ingredientes que hacen a un buen conductor y comunicador, Abreu los tiene. “Obviamente será su primera vez en la conducción, pero creemos que tiene espalda y ese voto de confianza por parte de la audiencia, así que no dudamos que va a ser un programa exitoso”.

“Al Loco Abreu lo queríamos sí o sí”, dijo a El País Alexandra Morgan, gerenta de producción de Canal 12, quien comenzó a perfilar este nuevo programa hace cuatro meses. El canal ya había probado al actual jugador de Boston River en un especial de Minuto para ganar, “y quedamos muy conformes” agregó. También participó en la cobertura de la Copa América. Así que cuando surgió realizar este formato, los directivos de Canal 12 decidieron que era el momento para que se largara a conducir.

Hoy se realizó el lanzamiento de @tratohechouy con la presencia de su conductor @loco13com junto a autoridades del canal. ¡Muy pronto llegan las emociones a La Tele! #TratoHechoUruguay 💼🤞🏼💲 pic.twitter.com/viWPImgHGU — 𝗧𝗲𝗹𝗲𝗱𝗼𝗰𝗲 📺 (@teledoce) September 9, 2019

Luego de dos reuniones previas, donde se le dieron ejemplos, referencias y se le dijeron las fortalezas y debilidades que le encontraban como conductor, Abreu aceptó el desafío.

Luego de la presentación en el Canal, El Loco habló con El País.

—¿Hay nervios por este desafío?



—No, porque esto que es cámara, luces y acción, es como que uno lo hace en la vida en general. Obvio que a la hora que arranquemos con los programas que van a ser televisados, indudablemente aparecerán.

—También depende del tipo de participante que se presenta al juego.



—Claro, ver con qué participante te vas a encontrar, si viene con las pilas, si se cohíbe con las luces; hay que tratar de valorar su historia y que la pueda transmitir al público para que eso genere más allá de lo emocional, una concientización sobre su causa. Y que la gente juegue, porque al saber su historia ya querés jugar con él y ojalá que pueda cumplir ese sueño que tiene.

—Por lo visto sos de los que se enfrentan a los desafíos.



—Soy de salir de lo normal y lo disfruto. Me convocaron, me mostraron el proyecto, me gustó y vieron que lo podía hacer sin problemas. Después vendrán las críticas, como todo en la vida, porque uno no estudió para esto, no se preparó, y de la nada, pateando una pelota estamos acá. Pero como digo, no le saqué el puesto a nadie, estoy acá para disfrutar.

Sebastián Abreu, la nueva incorporación de Teledoce para su horario nocturno. Foto: Leonardo Mainé

—Sabés que todos van a ir por el maletín 13.



—En los que grabamos les dije, no se guíen por el número, porque no tengo idea de dónde va a estar el millón. para que después no sea condicionante a que me critiquen porque yo uso el 13 en la camiseta. El único que sabe es el de la Banca porque ni los de producción lo saben para estar todos con la sorpresa de que alguien puede ganar, o irse con un peso. Ese es el número que nadie quiere escuchar.



Las inscripciones para participar ya están abiertas

Desde ayer, en el portal de Canal 12 se encuentra disponible el formulario para todos aquellos que quieran participar en Trato hecho. Solo se requiere llenar los campos obligatorios y responder ¿qué harías si ganaras un millón de pesos?, para poder participar.