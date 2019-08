Confirman a tres de los jurados de Got Talent Uruguay: María Noel Riccetto, Orlando Petinatti y Claudia Fernández

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La producción de Got Talent Uruguay cerró ya con tres jurados para el ciclo que comenzará en 2020 con la conducción de 2020. Tal como había adelantado TV Show, los nombres confirmados son María Noel Riccetto, Orlando Petinatti y Claudia Fernández.

Canal 10 informó que se trabaja para definir al cuarto integrante del tribunal. Con Agustín Casanova, firme candidato a esa silla, se está en tratativas, de acuerdo a lo que supo TV Show.

La versión uruguaya de Got talent se conducido por Natalia Oreiro en lo que significará la primera experiencia en conducción en Uruguay para la actriz radicada en Buenos Aires hace 25 años.

Got talent, el reality más visto del mundo, ha tenido versión en más de 70 países. Para la versión uruguaya, la producción comenzará a recorrer el país desde octubre en busca de los talentos en cualquier disciplina.

"Me sentí agradecida con la propuesta. Siempre quise ocupar un lugar dentro de la televisión que yo entendiera y no en un lugar que no me correspondiera. Esta oportunidad me parece perfecta", aseguró María Noel Riccetto a Subrayado tras su contratación como jurada.

"Cuando evalúa, evalúa todo el combo, más allá de la técnica, el carisma o la magia", aseguró Claudia Fernández una vez confirmada como jurado.

Orlando Petinatti se declaró "súper contento" de volver a la televisión con Got Talent. "Un formato que me llena de alegría. Me va a acercar al público y es lo que yo hago en la radio", dijo.

"Voy a hacer el tipo de jurado que me deje la gente. Va a ser un éxito en Uruguay porque hay mucho talento escondido en Uruguay", añadió.