Comenzó el casting para "Got Talent Uruguay" y ya son 6.000 los inscritos para el concurso

Ayer comenzó el casting para Got Talent Uruguay, el programa que estrenará el año próximo Canal 10, conducirá Natalia Oreiro y tendrá como jurados a Orlando Petinatti, María Noel Riccetto, Agustín Casanova y Claudia Fernández.

El primer día se convocó a 200 personas en el Club Uruguay. El País supo que fueron más de 6.000 los que se anotaron por el sitio web de Canal 10 para participar de este programa que ha sido realizado en distintos países del mundo y el año próximo llegará a la pantalla uruguaya.

Natalia Oreiro con las autoridades de Canal 10 firmando para ser la conductora de "Got Talent Uruguay". Foto: Archivo

Patricia Daujotas, directora de contenidos de Canal 10 habló con El País y dijo que "lo que está pasando acá es emocionante", mientras una larga fila espera paciente para entrar al Club Uruguay, donde se realiza el pre-casting para el programa de talentos. "Es conmovedor porque es una respuesta a algo que pensamos que podía ser diferente para la televisión, después quedaba la duda si iban a aceptar la invitación, y la super aceptaron. Hubo gente que vino sin dormir para prepararse", agregó Daujotas.

Fachada del Club Uruguay con los banners de Got Talent. Foto: Nicolás Lauber

"Hay mucha gente que va a poder demostrar su talento. Aparte esto lo estamos viviendo en Montevideo, pero desde la semana que viene vamos a estar en el interior del país. Así que imaginate, va a ser un evento en cada ciudad, va a ser maravilloso. Sentimos una gran responsabilidad como canal para que cada cual pueda encontrar su lugar. Si bien llegan con distintas habilidades, tienen la posibilidad de mostrarse", agregó la ejecutiva de Canal 10.

A diferencia de Masterchef, otro formato conocido en el mundo que tuvo una versión uruguaya en Canal 10, donde solo se buscaba talento culinario, "acá es darle la posibilidad a todos, de cualquier edad, de mostrar lo que saben hacer. Si son uno, una banda, un grupo, todos son bienvenidos, Y estamos sorprendidos por la respuesta. Porque es todo un desafío hacer la mejor propuesta para un canal, y esa propuesta tiene muchas aristas. Recién recordaba el momento que decidimos hacer esto, y verlo ahora decís qué responsabilidad", agregó.

El proceso para realizar el formato Got Talent en Uruguay comenzó hace relativamente poco, ocho meses les llevó llegar al momento de iniciar el primer casting. "Fue todo muy rápido, pero esa es la maravilla del equipo del canal que pudo acomodarse rápido, porque todos ayudaron a que esto saliera rápidamente", dijo Daujotas. El proceso comenzó en una sala del canal, cuando decidieron qué formato elegir para hacerlo en Uruguay. "Desde las primeras charlas hasta ahora, a mí me emociona. Es muy fuerte ver la gente, porque entran a los puestos de casting nerviosos y también emocionados". Entre las virtudes de Got Talent, está ser una puerta de ingreso para muchas personas que quieren una oportunidad para demostrar que saben cantar, bailar, hacer acrobacias, magia, o mostrar sus talentos. Y no solo el ganador es quien recibe visibilidad, sino todos los participantes son vistos. "El ganador va a ser por decisión popular, así que va a ser la gente la que decida", agregó.



Por ahora los participantes no tienen que enfrentarse al jurado, llegan a un cubículo donde tienen que mostrar su talento y así tener la posibilidad de seguir en carrera para este programa que se estrenará el año próximo.