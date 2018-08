Claudio Romanoff necesita operarse en el exterior y pide ayuda

El periodista Claudio Romanoff enfrenta una delicado estado de salud al ser diagnosticado con un tumor en el cerebro. El director de VTV Noticias y excolumnista de los programas Santo y seña y En la mira, escribió una sentida carta en la que solicita la colaboración para acceder una tratamiento quirúrgico en San Pablo.

"Nací en un barrio obrero de este país del tercer mundo y a fuerza de trabajo me abrí camino. Soy un trabajador de un país del tercer mundo. Las asas a las que podría aferrarme a la vida están un poco lejos, económica y geográficamente", escribió.

Las cuentas para colaborar con Romanoff son:

A nombre de su esposa Ximena Vázquez en la caja de ahorro en dólares en el banco Santander de Uruguay: sucursal 01 cuenta 1087703.

En el colectivo “Claudio Romanoff” número 66536 en Red Pagos.

En Abitab, en el colectivo a nombre de Claudio Romanoff número 90258.

Bajo el título "Necesito tu ayuda para jugar la final del mundo", Romanoff rememora a su padre, fallecido cuando él era un niño. El periodista es padre de mellizos, de cinco años.

"Por eso, ante el duro diagnóstico, primero tuve miedo de morirme. Pero enseguida tuve miedo de morir en mi esposa Ximena y en mis amados hijos, los mellizos Iván y Eloísa, para quienes la muerte aún no es siquiera una palabra en el diccionario", escribió en la desgarradora carta.

"Tu ayuda me permitiría vivir. ¿Cuánto? Nada menos que toda la vida. Pero, por sobre todas las cosas, me ayudaría a vivir el tiempo suficiente para no irme antes de que Iván y Eloísa se olviden de mis facciones, de mi voz, de mi olor. Así como mi padre estuvo entre nosotros el tiempo suficiente para que siguiera vivo en mi recuerdo, tan importante es tu tu ayuda que no solo me permitiría vivir en esta vida, también les permitiría a mis cachorros mantenerme vivo en su recuerdo, que es como decir que les permitiría tener un padre cuando ya no lo tengan".