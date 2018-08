El chimentero vuelve recargado

Han sido casi tres meses los que ha estado alejado de la conducción de su programa, debido a un problema de salud bastante grave. Cuando lo llamo por teléfono para pedirle esta entrevista, Luis Alberto Carballo me dice que de su enfermedad no va a hablar (lo hará hoy en su programa), pero que está feliz de volver hoy a la conducción de un programa que durante ocho años le ha permitido entrar en la casa de los uruguayos. Y creando de paso una farándula que cuando comenzó haciendo Algo contigo, sus conocidos le decían que no existía en nuestro país. “Yo no soy farándula, si ando en ómnibus”, recuerda Carballo que le decían varios conductores.

“Acá hay farándula” se repetía porque “a mi madre no le piden fotos o autógrafos cuando se la cruzan en la calle y a los que salen en la tele, sí”, reconoce ahora este conductor al que han tildado como el Jorge Rial uruguayo. Si eso es un insulto o un halago, a él le da lo mismo porque como dice, “no estoy inventando nada, pero sí le he podido dar mi toque, hacer un diferencial. No soy una copia”, dice cuando me lo encuentro en los pasillos de Monte Carlo mientras habla con una voz un tanto disfónica que, dice, no se le ha ido en todo este tiempo.

El primer recuerdo que tengo de Carballo es con una peluca, vincha y pluma en la cabeza, en tiempos que conducía El rato de Charoná, programa que se emitió en Canal 5 y que para este ganador del Iris a mejor conductor en televisión en 2013, le sirvió como una escuela. Como antes lo habían sido los años en los que estuvo metido dentro de un traje de oso junto a Cacho de la Cruz en televisión. “Con Cacho aprendí mucho, de verlo nomás”, dice este conductor que está por cumplir 51 años.

Este último carnaval se dio el lujo de hacer una parodia con el conjunto Los Muchachos sobre la vida de Cacho de la Cruz. Un conductor al que de chico cuando lo miraba por televisión le decía a su padre “cuando sea grande, quiero ser como él”, afirma.

Este año lo parodió, en un homenaje que se llevó el aplauso del público y una mención por la mejor interpretación masculina del carnaval gracias a esa combinación de imitación con humor y tanto amor que le imprimió a su personaje.

Desde aquellas tardes en las que hacía de Charoná, Carballo no solo ha estado al frente de varios proyectos en televisión, también se paseó por distintos canales con: Dale con todo, Récord Guiness, Pizza a Carballo y hasta estuvo trabajando un año en Showmatch. Además, un diferencial que él mismo aporta : siempre ha estado trabajando con las mujeres más lindas de nuestra televisión. Antes con Claudia Fernández, Mónica Farro, Emilia Díaz, Paola Bianco, y un largo etcétera. Ahora está con Patricia Wolf y Giannina Silva en las tardes de Algo Contigo.

En estos casi tres meses que ha estado ausente de la televisión, Carballo miró mucha televisión uruguaya y argentina, y no puede dejar de agradecerle a las chicas que “se pusieron el programa al hombro en el primer tiempo, y luego el Rusito González que lo hizo muy bien también”, dice Carballo quien, entiende, hay diferencias entre los programas faranduleros uruguayos y argentinos.

“Ellos van al hueso sin contemplaciones. Y yo, como me ha pasado, si me entero de alguna primicia, prefiero llamar a los involucrados antes de tirarla al aire”, dice.

Hace unos meses Carballo notó que tenía una disfonía que no terminaba de írsele, por lo que decidió consultar con un doctor. “Me re-cagué”, dice, ahora, entre risas y recuperado.

Rápidamente comenzó a hacerse estudios y a consultar a especialistas que lo trataron en Montevideo y Buenos Aires. “Cuando pasó todo, lo que recibí fue un gran apoyo y cariño de amigos, familiares y también conocidos. Además, desde el canal se me cuidó mucho”, dice Carballo.

"Me encanta la televisión uruguaya porque es bien uruguaya”, dice. Un programa que es tan dinámico que se recicla todo el tiempo “porque hay días que hacemos un programa de chimentos, en otros damos noticias del espectáculo y además somos el único programa de televisión que promocionan programas de otros canales”, asegura.

Así, en Algo Contigo ha estado Marcelo Fernández anunciando que regresa su programa Boliches (se emite por canal 10), o informando sobre una nueva temporada de MasterChef.

“Los anuncios de los programas se han hecho. Al igual que cuando dijimos que Sonríe se terminaba, anunciamos otros programas de otros canales, y desde la dirección de Monte Carlo, nunca me han dicho nada”, afirma Carballo que siempre sintió el respaldo del canal.

En estos casi tres meses la farándula ha tenido varios casos sonados que fueron analizados por los medios. Cuando le pregunto qué noticia le hubiera gustado contar, Carballo no duda. “Me hubiera gustado estar acá durante el mundial, también con el caso de Franklin Rodríguez y con los audios de Valdéz. Pero las chicas primero y el Ruso después, lo hicieron bien”, dice.

Este año Carballo regresa al Carnaval con los parodistas Zíngaros, grupo del que es miembro fundador “aunque nadie se acuerde”, dice entre risas.

Fueron solo dos años los que Carballo compartió escenario con Pinocho Sosa y, a la distancia, recuerda que con aquella parodia de Gatica el mono (Carballo interpretó al Ruso, el amigo del boxeador), se merecía haber ganado.

Como adelanto de lo que se verá este febrero Carballo dijo que el conjunto hará algo nunca antes visto: una parodia a la creación de la canción de Jaime Roos: “Colombina”.

Sobre la segunda parodia, Carballo prefiere no adelantar nada, para mantener algo de suspenso, mientras reconoce estar feliz de volver al conjunto que vio nacer en 1995. Y de volver hoy a la televisión.