Cecilia Bonino habló del abrupto final de Sonríe

Bonino contó las instancias del final abrupto de Sonríe. "Nos levantaron Sonríe el jueves cuando iba a salir al otro día el programa. Fue un día raro", dijo. "Se venía hablando del cierre por diferencias entre la productora y el canal pero estaba previsto para más adelante. Son temas empresariales. Dentro del equipo no hubo líos", añadió.

Cecilia Bonino visitó Acá te quiero ver (VTV) donde habló de su carrera y las perspectivas de regreso a la TV luego del final de Sonríe, en el mes de febrero. "Estoy en conversaciones", aseguró la comunicadora y sugirió que el proyecto tiene que ver con su rol como periodista.

"No es que me arrepiento de lo que hicimos con Zona urbana. Pero hay cosas que no haría de ese modo. Periodismo sí, pero no tengo ganas de ir a increpar a nadie. Creo en otro modo", dijo la morocha.

La periodista contó el momento incómodo que vivieron en Sonríe cuando el invitado central fue Guillermo Francella, debido a que el actor solo quería hablar de su película y la producción había previsto tocar muchos temas. "Hizo el programa perfecto, pero llegó con una trompa hasta el piso", dijo.