El casting de "Got Talent", la versión local de "Polémica en el bar" y el futuro de Masterchef

Comenzó el casting para Got Talent Uruguay, el concurso de talentos que estrenará Canal 10 el año próximo, y cuyas pruebas en Montevideo se realizaron en el Club Uruguay. Antes de las nueve de la mañana ya esperaban los participantes convocados, de entre los 6.000 que se anotaron, para demostrar lo que pueden hacer. La jornada se extendió hasta pasadas las 16.00 del jueves y ayer.

Toda la producción, luego de Montevideo, viajará por los restantes departamentos del país con la misma intención, encontrar participantes para el programa que conducirá Natalia Oreiro, tendrá como jurados a María Noel Riccetto, Claudia Fernández, Orlando Petinatti y Agustín Casanova y se estrenará en algún momento de 2020.

Natalia Oreiro con las autoridades de Canal 10 cuando se anunció que sería la conductora de "Got Talent Uruguay". Foto: Archivo

Lo que comenzó como una reunión en los estudios de Canal 10 hace apenas ocho meses, comenzó a tomar forma el jueves cuando se iniciaron los primeros castings. El País compartió estuvo en el Club Uruguay y pudo ver a los niños, adultos, solistas, grupos, gimnastas y bailarines que esperaban ansiosos que les dieran su número de participante para poder ingresar a dar la prueba, esperando que sea la primera de muchas pruebas.

Patricia Daujotas, directora de contenidos de Canal 10 dijo a El País que por tratarse de un formato internacional, hay consultores que llegarán de Inglaterra para supervisar todo, al igual que sucedió cuando decidieron realizar Masterchef. “Que vengan para decirte que estás a la altura de países del mundo como Estados Unidos o Europa es una cosa importante”, dice Daujotas. “Porque no es que lo hacemos como queremos. Lo nacionalizamos sí, pero el estándar lo marca la casa productora. Entonces es algo que tenemos que respetar y es un sello de calidad. No lo hacemos como queremos, lo hacemos como hay que hacerlo”, agregó. En Argentina ya se hizo este formato con el nombre Talento Artentino, aunque en Uruguay se decidieron por Got Talent. Daujotas dijo que la decisión se debe a que “nos pareció que mezclaba la localidad con lo internacional”.

Fachada del Club Uruguay con los banners de Got Talent. Foto: Nicolás Lauber

Realizar un formato como Got Talent Uruguay no es una tarea sencilla, aunque el canal se decidió por este formato de entretenimientos entre la variada oferta que hay en el mundo. Esto se debe a que Canal 10 encontró en el entretenimiento un diferencial, señala Daujotas. “Nosotros elegimos venir por acá, que es un camino iniciado hace unos seis años con Salven el millón, la gente lo ha aceptado y por ahora es nuestro diferencial”, dijo.

Novedades de Canal 10 para el año próximo

Además de Got Talent, que es la novedad del año para Canal 10, también se están desarrollando otros proyectos. “Como canal estamos todo el tiempo manejando contenidos. Polémica en el bar es una de las posibilidades que estamos manejando, como otros formatos más. Por ahora son instancias de conversación, es difícil no estar hablando todo el tiempo de posibilidades y Polémica es una, aunque no es un hecho todavía”, señaló Daujotas.

Natalia González, ganadora de MasterChef. Foto: Marcelo Bonjour.

Si bien trascendió que se haría una versión uruguaya de Polémica en el Bar, incluso se llegaron a manejar algunos nombres para el elenco, “no es el único programa que estamos viendo, hay otras alternativas que no se han filtrado”, dijo la ejecutiva de Canal 10.

—¿Significa que Master Chef queda en pausa en 2020?



—Todavía estamos armando la grilla del año que viene, así que no puedo confirmar nada.