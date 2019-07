Carlos Villagrán, "Kiko", reveló como fue la pelea con Chespirito que lo alejó de "El Chavo del 8"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El actor mexicano Carlos Villagrán, muy reconocido internacionalmente en toda Latinoamérica por haber interpretado a Kiko en El Chavo del 8, está de viaje por Argentina, donde llegó para participar del lanzamiento del Circo Rodas junto a Carlitos Balá. Y en el programa de Telefe La Peña de Morfi, contó varios entretelones jugosos de la interna de la famosa serie cómica de televisión.



En diálogo con su conductor, Gerardo Rozín, Villagrán recordó muchos aspectos el histórico programa humorístico que se emitió entre 1971 y 1980, y se refirió concretamente a la pelea con Roberto Gómez Bolaños (más conocido como Chespirito), el creador del ciclo.



A pesar de haber compartido casi una década con Chespirito, María Antonieta de las Nieves (La Chilindrina), Ramón Valdés (Don Ramón) y Florinda Meza (Doña Florinda), entre otros actores, el programa se cortó de golpe con la salida de Villagrán. Y Carlos Villagrán aseguró ahora que los problemas tenían que ver con "celos" por la trascendencia que había logrado su personaje.

Kiko, un personaje que quedó para la historia. Foto: difusión

"El programa tenía un popularidad total y absoluta -recordó-. Hacíamos giras e íbamos a muchos países con sus conferencias de prensa, todo lleno de micrófonos y grabadores. Pero el 70 por ciento de las preguntas eran para Kiko, porque estaba de moda. Entonces se empezó a despertar un poquito la ira, el egoísmo, el celo profesional y artístico. Poco a poco fue trepando más Kiko en popularidad que el Chavo y me sacaron del programa", confesó el actor mexicano, quien contó que su personaje se suponía que era el chico malvado, pero que terminó conquistando al público.

Carlos Villagrán, un actor mexicano de fama latinoamericana. Foto: Difusión

Y agregó: “A las dos semanas, por solidaridad, Don Ramón también se salió del programa. Así que Doña Florinda se quedó sin hijo para pegarle, La Bruja del 71 se quedó sin Don Ramón y La Chilindrina se quedó huérfana".



Según su testimonio, Chespirito lo tomó por sorpresa con un planteo que terminó con su salida del ciclo: "Cuando regresamos en avión a México de una gira que habíamos hecho por Chile me dijo: 'Mira, hay un déficit en los registros de los personajes'. Le dije: 'Son tuyos los registros'. Pero me respondió: 'Hay un déficit y debo quitarte algo de tu sueldo'. Le pregunté: '¿Cómo me vas a quitar si son tus personajes? Yo soy un intérprete nada más'. Él estaba buscando un pretexto para sacarme, nada más. Entonces le dije que me salía del programa".

El Chavo del Ocho, un programa que marcó una época de la televisión. Foto: Difusión

Después de eso recibió el llamado del dueño del canal, quien le dijo que tenía un ciclo nuevo pensado para él, pero le pidió que su personaje no hablara como Kiko: "Lo que quería hacer era sepultarme artísticamente, ponerme el pie encima. Así que le dije que no. Cuando salí a la calle me di cuenta: me había quedado sin trabajo", contó el artista, quien sin embargo, señaló que siempre logró salir adelante y ser convocado para nuevos proyectos.

El Chavo del Ocho, personajes que calaron en el público. Foto: Difusión

También contó varios aspectos de la historia de El Chavo del 8, detallando que Chespirito tenía un programa con varios sketches, y que para uno de ellos, que duraba diez minutos, sería luego le daría vida al histórico ciclo. Para ese sketch, necesitaba un actor que interpretara a un chiquilín: "En ese entonces se alquilaba el vestuario dentro de la empresa. Así que fui allí y encontré el traje de marinerito y la gorrita. Saqué mi propio pelo por el agujero de la gorrita y le hice como unos cuernitos. Me encontré con Chespirito y le dije: '¿Quieres que te hable así como niño o que te hable así (con la característica voz de Kiko)?' Y me respondió: 'Así, con los cachetes'. Y de esta manera nació Kiko".

El actor mexicano, que llegó al Río de la Plata días después de haber sido sometido a una operación en Texas, Estados Unidos, para que le extirparan un ganglio a la altura de la garganta, se refirió también a sus comienzos como actor: "Vengo de una familia muy pobre. Éramos cuatro hermanos tan pobres que los pobres no se juntaban con nosotros por pobres, aunque siempre tuvimos la oportunidad de tener un regalo de los Reyes Magos y una infancia muy bonita. Mi padre fue fotógrafo y conoció al jefe de fotografía del diario El Heraldo de México. Antes de las Olimpíadas de 1968 me dieron la oportunidad de ser fotógrafo del periódico y con la credencial tenía acceso a los canales de televisión. Allí pedía trabajo porque quería ser cómico. En realidad, quería ser futbolista profesional y también cómico, pero se me dio por la segunda porque lo otro era muy cerrado".

No es la primera vez que los entretelones de El Chavo del 8 y sus actores son noticia, dado que la histórica serie cómica ha sido objeto de muchos comentarios y trascendidos de diversa índole. También el programa hoy es objeto de muchas evocaciones, que han llegado a generar un verdadero mercado que apuntan a los espectadores más nostálgicos.