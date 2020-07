Canto, magia y danza los puntos fuertes del cuarto episodio de "Got Talent Uruguay"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Canelones y Paysandú fueron las ciudades elegidas para el cuarto episodio de Got Talent Uruguay que tuvo muy buenos momentos y un nuevo Botón dorado. Nuevamente una tarea muy complicada tuvieron los cuatro jurados del programa: Agustín Casanova, Claudia Fernández, María Noel Riccetto y Orlando Petinatti.

Desafortunadamente no todas las audiciones tuvieron el visto bueno de los cuatro miembros del jurado.

Los que no pasaron de ronda

No todas las audiciones colman las expectativas del jurado, aunque muchas veces logran sacarles una sonrisa. Como sucedió con Andrés Bermúdez quien es técnico en iluminación y estudiante de coiffeur. Subió al escenario para cantar "El amor después del amor" de Fito Páez y si bien terminó su presentación, recibió tres botones rojos de los jurados.

Gonzalo Machado llegó para bailar. “Amo bailar”, dijo, aunque no logró pasar de ronda. Otros que llegaron con ganas de bailar fueron Just dance quienes presentaron una fusión entre hip hop y lírico que no convenció a los jurados. “El tema de la fusión, me quedé sin palabras. Hay que venir con una base más sólida”, les dijo Riccetto.

Esta edición de Got Talent también tuvo la visita de una reina. Cinthia Ojeda llegó al escenario con dos coronas, la que recibió como Princesa del Carnaval hace 21 años y su otra corona tiene 20 años y es de la semana de la cerveza. Un número que mezcló alegría, merengue y candombe no termino de convencer a los jurados que no le dieron los tres votos necesarios para pasar de ronda. Otra audición que quedó sin pasar de ronda fue la de Energía flamenca, grupo compuesto por tres jóvenes que llevaron algo de flamenco al escenario. Desafortunadamente tampoco lograron cautivar al jurado.

Para las chicas de ENERGÍA FLAMENCA era muy importante la devolución de @riccetomaria 💃🏻🌹✨ @cfernandezok @opetinatti @agucasanova_ pic.twitter.com/M1ldvksTtl — Got Talent Uruguay (@gottalentuy) July 14, 2020

Freddy Peláez es de Durazno pero vive en Artigas. Subió con la máscara del Mago enmascarado, aunque sus trucos no convencieron al jurado y se quedó sin poder pasar de ronda.



Los que pasaron a la siguiente etapa

El joven Manuel Argimón, con sus 12 años fue el primero en salir al escenario. Llegó a Got Talent para hacer magia con cartas. Una audición donde le tomó del pelo a Petinatti le valió elogios de los jurados que le dieron cuatro votos positivos.

Un voto con exigencias fue el que consiguió la Compañía de danza árabe, conjunto integrado por jóvenes de Progreso y Cerrillos. Las chicas recibieron elogios para el vestuario pero críticas a las desprolijidades de su presentación. “Mucha gente en un espacio reducido”, dijo Riccetto que le dio el tercer voto positivo con la condición: “la próxima vez no voy a tener piedad”.

Estampas criollas es un grupo de mujeres bailarinas y percucionistas de Las Piedras. “Teníamos muchas ganas de mostrar lo que sabemos hacer”, en su caso es malambo en manos de mujeres. Su buena presentación recibió tres votos positivos, y continúan en carrera.

Paul David Turman es de Los Angeles pero vive en Uruguay desde hace 20 años porque se casó con una uruguaya. Es pianista y guitarrista de profesión y llego para cantar country y algo de tirolés. Terminó cantando “Sweet Home Chicago” a pedido de Petinatti y así consiguió los tres votos positivos para pasar de ronda.

Uno de los momentos más destacados de la noche lo protagonizó la joven Mariana Borhz quien con apenas 10 años dijo que quiere ser una gran bailarina como María Noel Riccetto. Nació en Artigas pero vive en Salto y subió al escenario para bailar contemporáneo. Con la canción “Chandellier” de Sia, Mariana deslumbró al jurado. “Estuvo muy lindo. Me cuesta emocionarme con la danza porque para que me emocione tiene que ser alguien muy bueno y vos me emocionaste”, le dijo Agustín.

“Me emocionaste mucho”, dijo María Noel. “Hay muchas cosas para mejorar que tiene que ser con más cuidado, pero lo diste todo”, dijo Riccetto haciendo emocionar a Mariana quien recibió el voto de los jurados mientras Riccetto la abrazaba.

Yo cirqueando es un dúo de payasos que hizo magia y humor en el escenario. Además de presentar un mensaje muy elogiado contra la discriminación, divirtieron y supieron improvisar. Se llevaron aplausos del público y cuatro votos positivos.

La última audición también se llevó votos positivos del jurado. Gonzalo Álvez subió con su guitarra y cantó. Su audición obtuvo elogios de los jurados y continúa en el certamen.



Gonzalo emocionó al jurado y al público con una actuación que muestra lo mejor de nuestras raíces 🇺🇾🤩 #GotTalentUY @riccettomaria @cfernandezok @opetinatti @agucasanova_ pic.twitter.com/uTuTlP5JN6 — Got Talent Uruguay (@gottalentuy) July 14, 2020

María Noel Riccetto y Orlando Petinatti dieron el "Botón dorado" a una cantante

Analía Xavier es de Artigas y es fotógrafa, aunque le gustan todas las artes. Cantó una canción que solo interpretaba con su esposo, quien falleció a causa del cáncer, antes de conocerse las audiciones del programa. “I feel good” de Nina Simone fue la canción elegida por la joven y terminó con la platea del teatro de pie y una muy emocionada Maria Noel Riccetto.

Luego del voto positivo de Casanova y Fernández, Riccetto y Petinatti se levantaron y apretaron en conjunto el botón dorado y la convirtieron en la cuarta semifinalista. “Me emocionó que era su marido el que le decía que tenía que cantar la canción”, dijo Riccetto. "Nos cautivó con la interpretación y la historia de vida”, dijo Pettinati. “Es una de las voces más lindas del certamen” comentó Casanova.