Canto, danza y el "botón dorado" de Agustín Casanova: así fue el episodio de "Got talent"

Pasadas las 21.20, comenzó una nueva edición de Got Talent Uruguay que tuvo audiciones en Paysandú y Durazno.

Las pequeñas integrantes de Hero Girls! fueron las encargadas de abrir las audiciones en Paysandú. Las cinco niñas acróbatas disfrazadas como superhéroes, acompañadas por su entrenadora que llegó disfrazada como el Guasón, realizaron un número que mezclaba acrobacias con danza. “Se ven divinas todas, me encantó lo que hicieron”, dijo María Noel Riccetto, quien elogió que se tratara de un número que mezclara acrobacias con una historia, mientras las niñas comenzaban a llorar de la emoción. Cuatro votos positivos y estas pequeñas héroes pasan de ronda.

Agustín Furtado, de Paysandú, llegó para hacer un poco de beatbox. Una vez terminada su presentación, Petinatti le pidió que haga una demostración, y comenzó a recibir elogios del jurado, menos de Petinatti quien criticó su presentación. Igualmente los tres jurados votaron que sí, y Agustín sigue en competencia.

The Leds Group presentó un show compuesto por pasos de baile y canciones de Michael Jackson. El grupo de baile surgido de Argentina comenzó a trabajar en este proyecto hace siete años. Debido a que el certamen es solo para uruguayos o residentes, el conjunto decidió iniciar los trámites de residencia en nuestro país, para participar. “Fue descollante. Este tipo de números artísticos hacen que el show sea de primera línea. Para mí es sublime”, dijo Orlando Petinatti. “Trajeron un trabajo de excelencia al escenario. Ha sido una delicia” dijo Claudia Fernández. El espectáculo encantó al jurado, lo que quedó demostrado con los cuatro votos positivos que recibió el conjunto, mientras el público pedía el “pase de oro”.

Uno de los momentos más emocionantes de la noche lo protagonizó Juliana Vairo. Con 14 años, salió al escenario con un enorme sombrero mariachi y dijo que llegó para cantar. Le dedica su presentación a su padre, quien siempre la ha acompañado. Estudiante de comedia musical, Juliana demostró su imponente capacidad vocal con versiones de “La bifurcada” de Memphis La blusera y “Se dice de mí” de Tita Merello.

“Me dejaste sin palabras porque entraste con los hombros hacia adelante”, dijo María Noel Riccetto quien elogió la puesta en escena y su voz. “Nos sorprendiste a todos. Estamos viendo el comienzo de una carrera artística que no sabemos cuándo ni dónde va a terminar. Tenés un don increíble para lo que hacés”, le dijo Orlando Petinatti. “Hay momentos mágicos en la vida y en la televisión” agregó Petinatti quien amagó con apretar el botón dorado. Al final fue Agustín Casanova quien lo terminó apretando. “Se llevó mi botón dorado, merecido”, dijo Casanova.

Gimena es de Treinta y tres y es la mosa cantora. “Si yo me olvido” de Kany García fue su canción. “me gustó mucho lo que hiciste” dijo Claudia Fernández, muy emocionada. Tres votos positivos y Jimena sigue en carrera.

Lucía Aramburu es profesora de música y llegó con su guitarra para cantar folclore en Got Talent. Interpretó una chacarera, “La flor azul” y se llevó votos positivos de los cuatro jurados.

Felipe Abelenda llegó con muchos nervios al escenario. Con 17 años llegó para cantar una versión lenta de “Back to Black” de Amy Winehouse. “La música es una manera de mostrar mi personalidad, mi método de escape a lo cotidiano”, dijo el joven. Su presentación se llevó cuatro votos positivos del jurado que elogió su voz y talento.

Claro que no todos los participantes recibieron elogios del jurado de Got Talent que se encargó de filtrar las audiciones.

José Andrés, también de Paysandú llegó a las audiciones con su look a Camilo Sexto. Aunque antes de llegar al estribillo de “Vivir así es morir de amor”, ya había conseguido tres votos rojos del jurado por su mal desempeño. Igualmente había logrado que Petinatti subiera al escenario para bailar con Oreiro.

Old School breakdance está compuesto por cinco hombres, cuyas profesiones van desde un abogado pasando por un pistero y un trabajador rural. Llegaron uniformados con indumentaria roja y máscaras blancas para bailar breakdance. El menor tiene 37 años y el mayor 48 años, quien estaba cumpliendo años. “Con mucha edad se siguen tirando al piso como si tuvieran 20 años”, dijo Petinatti. Riccetto les dio un no, Casanova un sí al igual que Fernández. Petinatti, quien tenía el voto decisivo, votó que no y el quinteto quedó fuera de la competencia.

Los tres integrantes de Superstar se conocieron en el liceo, hicieron un sketch que gustó y así se han mantenido. Un espectáculo con imitaciones y mucha pantomima fue el sello de este trío de humor. “Me divertí mucho y pensé, qué bueno que estamos viendo humor sano”, dijo Riccetto, quien les dio un voto negativo, al igual que Petinatti.

Cristian Villa tiene 31 años y llegó de Montevideo para cantar un mensaje junto a su valija. “Vengo a hacer quilombo” dijo cuando el jurado le preguntó qué iba a hacer. Cantó “Que digan lo que quieran” que terminó con Natalia Oreiro bailando en el escenario. No convenció al jurado y se fue con cuatro botones rojos, pero terminó bailando y cantando junto a Natalia Oreiro.

Brayan con sus 13 años llegó de Durazno para participar haciendo malambo, disciplina que practica desde hace siete años. Su presentación no convenció al jurado y solo consiguió dos votos positivos.

Sebastián Herrera es psicólogo y llegó para hacer una imitación de Luis Miguel. Su presentación no fue bien recibida, “deberías de ser vos”, le dijo Agustín Casanova, quien le dio el primer voto negativo. Finalmente se llevó cuatro votos negativos.

Leonardo Cruz da clases de baile y está en Got Talent para hacer una fusión de flamenco con árabe. “Se me entreveraron las dos cosas, el árabe con los brazos flamencos y no pude distinguir uno de otro”, dijo María Noel Riccetto quien le dio el primero de los cuatro votos negativos.

Manuela hace gimnasia artística desde los tres años. Una coreografía muy complicada que permitió que se luciera recibió elogios. "Manu, sos el orgullo de tu familia. Quizás tenga el infierno ganado, para mí es un no", le dijo Petinatti, cuyo voto negativo, sumado al de María Noel Riccetto la dejaron fuera de la competencia.