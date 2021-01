"Cantando 2020": Agustín Sierra se convirtió en el ganador del certamen de canto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

A las 23.00, La Tele emitió el final del Cantando 2020, que comenzó con la entrada de los conductores, Ángel de Brito y Laurita Fernández al estudio. Ellos fueron los encargados de presentar al jurado y a los finalistas. Entre aplausos, llegaron los protagonistas de la noche: Agustín Sierra y su compañera Inbal Comedí, junto a Ángela Leiva y Brian Lanzelotta.

Con mucha emoción, Sierra fue el primero en tomar la palabra: "Hoy fue un día muy intenso, de mucho ensayo desde las once de la mañana. Y es una alegría inmensa. Estoy muy feliz, contento de estar compartiendo esta final con esta gente. No vinimos a competir, vinimos a tratar de mejorar todo lo que se pueda, y eso nos llevó a estar hoy acá, con estos dos cantantes de la ostia. Y hoy es el último día que vivimos todos en familia, este gran certamen".

También emocionada, Leiva dijo: "Es muy fuerte. Mucho trabajo para llegar hasta esta instancia. Llevamos siete meses acá adentro, y hoy termina un ciclo que vamos a extrañar mucho".

Los últimos números musicales del certamen

Sierra fue el encargado de romper el hielo con "Satisfaction", seguidos por Leiva que interpretó "Solo otra vez". En la devolución, los jurados eligieron que la mejor pareja había sido la de Leiva. Así, la cantante se llevó el primer punto de la noche.

La segunda canción de Sierra fue "Vamos las bandas". Mientras que Leiva interpretó "Me engañaste", aunque los nervios y la emoción jugaron una mala pasada. Lanzelotta dijo: "Mucha letra, muchos nervios, mucha emoción, no es justificación, pero estamos con un montón de cosas en la cabeza". Leiva le pidió "disculpas" a los Pimpinela.

En la segunda votación, Nacha Guevara opinó que de las interpretación de Leiva "no fue la mejor", pero igual los votó. Karina coincidió en esa apreciación, y destacó que todo fue "como un griterío", pero también los votó. Mediavilla destacó: "Las dos parejas lo hicieron mal, se esmeraron para que saliera mal, unos para gritar, y otros para desafinar", y votó a la dos, mientras que en el cierre Moria Casán apostó por Sierra.

Para la tercer canción, Sierra hizo "La última lágrima", y Leiva "I Will Always Love You". En esa votación, el jurado quedó dividido. Guevara solo dijo: "No hay duda", y votó a Leiva. Karina eligió a Sierra. Mediavilla opinó que "estuvo raro todo", pero votó a Ángela, y Casán apostó por Sierra.

Finalmente, Sierra le dio final a su serie con "El Rock del gato", y después comentó: "Mucha adrenalina, no pude manejar los nervios. El que no arriesga no se equivoca, y nosotros nos arriesgamos y mucho, y estoy muy feliz de haber terminado con este tema. Yo estoy muy contento con lo que hicimos".

En la vereda opuesta, Leiva se despidió con "Corazón partido". En la devolución, Guevara dijo que esa pareja "siempre estuvo en un nivel altísimo, pero que la noche de la final no fue la mejor", y se decantó por ellos. "La Princesita" dijo: "El sentimiento de Ángela ayudó a decidirme". Mientras que Mediavilla se sumó al mismo voto. Por último, Casán comentó que vio a Ángela y a Brian "pasados de emoción", y volvió a votar a Sierra.



La palabra final del jurado

Una vez finalizados los números musicales, Ángel de Brito y Laurita Fernández les dieron la palabra a los jurados. La primera en hablar fue Casán, que con mucha alegría comentó: "Fue un show hermoso, diferente a todo. Es la primera vez que soy titular en un Cantando, y esto se va haciendo familiar, y aparece la empatía, y te da pena cuando alguien se va. Desde mi lugar los he respetado muchísimo, me fascina todo lo que he visto. Y quiero agradecer al gran público".

En su turno, Mediavilla también se mostró conmovido: "Casi siempre en todos los programas pongo cara de traste, pero en este traté de hacerlo más divertido. Estoy muy feliz, este fue un año muy difícil, y tuve la bendición de trabajar con este equipo técnico que es fabuloso. Traté de hacer todo lo que pude, ojalá les haya gustado. Y pudimos alegrar a un montón de gente en esta época de pandemia, en la que estaban todos encerrados en sus casas. Para mí es un honor estar con este jurado maravilloso, al que admiro profundamente".

A su turno Karina dijo: "Yo quiero agradecer principalmente por haber confiado en mí para poder desempeñarme como jurado, algo que ni yo me imaginaba que podía hacer. Este programa fue el primero que se animó a salir en plena pandemia, todos teníamos miedo de estar acá, pero priorizamos el amor por el arte y por lo que hacemos. Y quiero agradecer el lugar de la movida tropical, porque hoy todos mis colegas demostraron que la cumbia está arriba y a la par de muchos otros ritmos."

El cierre lo tuvo Guevara, quien con sensibilidad cerró la ronda: "En junio yo había estado encerrada tres meses, sola en mi casa. Sonó el teléfono y era la posibilidad de un trabajo. Y de verdad se largaron a la pista en un momento tan comprometido, que podría haber salido tan mal, y sin embargo aquí estamos. Ha habido momentos maravillosos. Tengo mucho agradecimiento por todos. Y a mis compañeros de jurado, de todos he aprendido algo. Gracias, gracias".

Sierra, el ganador

Finalmente la noche llegó a su final. Las dos parejas, junto a sus coach, se encontraban en el centro del escenario a la espera del resultado definitivo. Y de esa manera, Ángel de Brito anunció que por el 53,02%, el ganador de la velada era Agustín Sierra. Así, el Cantando 2020 se despidió entre lágrimas, luego de seis meses al aire, y coronando a un participante que siempre brilló por su carisma.