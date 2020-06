¿Qué pasó en la votación de "Quedate en casa"? La explicación de Canal 12

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ayer el programa Quedate en casa que conducen Pablo Fabregat y Manuela da Silveira en Teledoce fue el escenario de una polémica cuando una de las participantes del segmento "Cantando en casa", Valentina Orsi, de Pan de Azúcar, dijo que los resultados se habían difundido antes y que "hicieron tremenda trampa" en la votación que la eliminó.

Orsi se había medido con Guadalupe Romero, quien la superó en votos. Y cuando se conoció el final, Orsi dijo que ya sabía el resultado. "Publicaron la placa antes del programa. O sea que hicieron tremenda trampa con las personas que me votaron. Y Guada, te deseo lo mejor. Este programa es una mierda", dijo antes de cortar la comunicación.

La joven hoy dio una entrevista a FM Gente de Maldonado donde volvió a referirse al hecho y dijo que si bien se le pasó el enojo, "estoy bastante angustiada".

Fuentes de canal 12 dijeron a El País que lo que sucedió fue "una suma de acontecimientos" y que no se hizo tramp y que en ningún momento hubo un manoseo de los resultados.

"El sistema es automático, uno puede cortar la votación y sacan las placas de las personas que van a quedar. Siempre se corta para chequear que las placas se levanten automáticamente y cuando hacés eso se elimina el que tiene menos votos. Lo que pasó fue que se colgó el sitio y quedó un minuto en la página, luego volvió a la normalidad y se siguió votando como siempre. La votación se chequeó y estuvo dos minutos al aire la placa sin posibilidad de votar por nadie, después se retomó la votación. No hay misterio”, dijeron de Canal 12.

A este percance hay que sumarle que Fabregat se equivocó al leer la pantalla gigante donde estaba la información que anunciaba quién continuaba en el concurso. "Fue una suma de acontecimientos", dijeron del canal y señalaron que "el programa no solo no tiene ni anuncia ningún premio, sino que no se cobra por la votación. No habría por qué hacer trampa. Obviamente no se hace y no había nada escondido como para hacer trampa", dijeron de Canal 12.

Cuando se consultó si se tomarán medidas con respecto al programa en las futuras ediciones de este concurso, se dijo a El País que no habrá cambios de ningún tipo y "se continúa como siempre".