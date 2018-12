"Llegar a la final ya era mucho"

Anoche, Braulio Assanelli no pudo dormir. “Me acosté pero no me dormí. Estuve toda la noche respondiendo mensajes de amigos y personas que quiero y quería que supieran que estoy con ellos”, dijo todavía emocionado por haber sido el ganador de La Voz Argentina. Un programa al que se inscribieron cientos de miles de participantes. De esos, solo 180 llegaron a las audiciones en vivo, esperando conseguir un lugar entre los 20 de Ricardo Montaner, Tini Stoessel, Soledad Pastoruti y Axel. Braulio fue uno de ellos.

Ayer de mañana, Braulio se despertó para desayunar, sabiendo que tenía una ronda de entrevistas por distintos medios. Su nueva realidad desde ahora en adelante.

El momento de anunciar al ganador de "La Voz Argentina"

Si bien los planes a futuro todavía tienen un signo de interrogación, Assanelli tiene claro es que es en la música donde quiere seguir. Es que desde su primer votación telefónica, ha tenido una buena respuesta de la gente, convirtiéndose en uno de los favoritos desde las etapas iniciales.

Claro que tanta visibilidad tiene un lado poco amable, el de los comentarios en las redes sociales. Allí “hay gente de todo”, dice Assanelli. “Hay gente que dice ‘tiene talento’, como hay gente que dice que subí al escenario a ladrar”, le dijo a El País. Sobre las críticas, Assanelli sabe que “hay que tomar las cosas buenas que dicen para el mismo lado y no hacerle caso a la gente que te tira para atrás. Yo estoy contento y feliz de estar acá”, agrega este joven de 23 años oriundo de San Ramón (Canelones).

Antes de presentarse en la final, Assanelli dijo a El País: "más allá del resultado me veo trabajando de esto, porque este programa me abrió unas puertas inmensas. La gente me conoce porque canto y porque hago lo que me gusta”, remató este muchacho que desde el domingo es el ganador de La Voz Argentina.

—¿Qué pasó por tu cabeza cuando Marley anunció “y el ganador es Braulio Assanelli”?



—Ese momento fue especial y no me lo voy a olvidar más porque justo Lucas Belbruno, parecía palpitarlo, y me decía “vamo’ arriba Braulio”, porque siempre le decía a todos “vamo’ arriba”. Y todos me empezaron a decir “vamo’ arriba Braulio que el premio se va para Uruguay” y así fue. Marley dijo Braulio Assanelli y el premio se va para Uruguay, no hay otra.

—¿Cuál es la canción que más te ha representado en el certamen?



—Creo que la que más me representó fue la primera, “Tanto” de Alborán. Si no sería “Será” de Montaner. Esas fueron las dos canciones con las que me sentí más cómodo.

Braulio Assanelli interpreta "Tanto" de Pablo Alborán en la Audición a Ciegas de La Voz

—Tenés una impronta de chico romántico, ¿te ha dicho algo Ricardo Montaner de modificar tu estilo, o sus comentarios han sido un seguí así?



—Siempre me ha dicho que haga el estilo que me nazca hacer en el momento. Cuando canté canciones movidas fue porque lo estaba necesitando para mí y él lo aceptaba. Me decía que hay distintas canciones que son maneras de expresarnos y hay que elegir la canción correcta para que, a la hora de subir al escenario, estemos a gusto con lo que hacemos. Más allá que la gente quiera escuchar una canción romántica, si no tenés ganas de cantar una canción así, es raro hacerlo. Siempre me sentí cómodo con las baladas, así que me fui por ese lado para la final.

—¿Cómo es tenerlo así de cerca a Montaner y que opine sobre las canciones que vas a hacer?



—Al principio era muy increíble porque me ponía nervioso todo el tiempo. Me decía voy a ensayar con Montaner y no lo podía creer. Pero el domingo, cuando fui a ensayar con él ya no estaba nervioso. Llegamos, nos abrazamos y se generó una amistad. Es un tipo sencillo: hay otros artistas que se ponen en el lugar de “yo soy el capo y vos sos el aprendiz” pero él es al revés. Escucha las cosas que le sugiero para que después él tome las decisiones. Es como que se juntan dos amigos para cantar.

—¿Qué estás sintiendo en este momento, tras haber sido el ganador?



—Es un poco increíble que esté pasando todo esto, que Uruguay se haya puesto la camiseta de tal manera y que haya llegado a ganar La Voz Argentina. No me esperaba nunca llegar a ganar, era demasiado. Con haber llegado a la final era mucho y ganarlo fue increíble, muy loco.

—En la final, Montaner estaba muy emocionado con tu presentación.



—Sí, ayer estábamos todos con la emoción a full, por el techo.

Amorina, Lucas, Juliana y Braulio esperando la definición de La voz Argentina. Foto: Difusión Telefé

—¿Cómo te ves en el futuro?



—Voy a intentar seguir trabajando en la música. Como siempre con responsabilidad y seriedad para continuar dedicándome a la música, hacer música es lo que quiero hacer.

—Ganar La Voz Argentina es un buen inicio.



—Más que nunca estoy enfocado en la música y voy a tener los caballos como distracción cuando tenga un tiempo en mi casa para estar relajado en mis pagos, pero siempre en la música.

—Ahora te esperan dos conciertos en el Gran Rex junto a los finalistas.



—Sí, son dos conciertos y después viene la gira que se va a hacer en enero por el interior de Argentina.

—También estarás en giras junto a Ricardo Montaner, ¿ya estás armando la agenda de 2019?



—En realidad no tengo nada pensado. Sí están esas giras por el exterior. Voy a ir a España, Estados Unidos, vamos a México, entonces que se me regalen estas oportunidades es increíble y poder dedicarme a la música es lo más lindo que me va a pasar en la vida.

—¿Qué se siente que Pablo Alborán, Alejandro Sanz o David Bisbal estén tuiteando tus presentaciones?



—Eso es algo increíble que en los momentos que me tocó vivirlo no lo podía creer. Ahí me di cuenta de la dimensión que tiene la pantalla de La Voz Argentina que llegó a todas partes del mundo. Cada canción de Pablo Alborán que hacíamos, a él le encantabay lo retuiteaba. Lo mismo hacían Alejandro Sanz o David Bisbal que también hablaban de mí en las redes. Es demasiado. Y ahora encima que está la posibilidad de conocerlos. Y eso también es demasiado.