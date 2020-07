"Bake Off": Samanta fue descalificada por infringir el reglamento; ganó Damián

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Bake Off terminó ayer una nueva edición en Argentina, y tras unas semanas llenas de polémica por la confirmación de que la finalista Samanta Casais tenía experiencia como pastelera profesional, la concursante fue descalificada de la competencia y el ganador fue Damián Pier Basile.

En Uruguay, el reality se emite por Canal 4 los domingos a las 23.30, con una semana de atraso. Es decir que la finalísima y toda esta situación se podrán ver el próximo domingo.

Desde que se había conocido que Samanta había cocinado en televisión y había tenido un local de pastelería, había incertidumbre sobre cómo iba a resolver la polémica la producción de Telefé, cuyos episodios habían sido grabados todos a mediados del año pasado. La respuesta llegó de la mano de un mensaje grabado que se sumó a la pieza ya editada, que sí fue hecho recientemente y en el que se descalificó a la concursante por entender que había infringido el reglamento, y así premiar al otro finalista, Damián.

“Antes que nada, queremos valorar tu rol como participante. Tu delicadeza y los detalles de tus preparaciones son tu sello. Es muy difícil para nosotros e imagino que para vos también, pero como sabés sucedieron acontecimientos que demostraron tu experiencia laboral y televisiva desconocida por nosotros y negada en el formulario de inscripción”, le dijo a Samanta uno de los jurados, Christophe Krywonis.

“La idea no es juzgar por qué decidiste no contarlo. Esto que no manifestaste no te convierte en una profesional de carrera pero sí infringe las reglas de este concurso", siguió Damián Betular, y la tercera jurado, Pamela Villar, añadió que "no dudamos de tu amor por la pastelería ni negamos tu talento, pero Bake Off es una competencia en la que todos los que participan tienen que estar en igualdad de condiciones”.

Así las cosas, Samanta fue descalificada, y si bien tuvo su instancia de descargo y admitió su responsabilidad, insistió con que no es pastelera profesional ni tuvo trabajo profesional en el área —aunque sí tuvo lo que definió como un pequeño emprendimiento familiar—.

"La pasé muy mal por todo lo que se dijo de mí, sobre todo en las redes sociales. Ha sido todo muy cruel para mí, pero eso no quita que lo que haya vivido en la carpa fue maravilloso. Cometí un error, soy humana y lo admito. Pido disculpas y quiero que quede claro esto: no soy profesional pastelera, no estudié pastelería y mucho menos trabajé de eso. Mi conocimiento con la cocina o el acercamiento a la cocina fue limitado. Fue con un pequeño emprendimiento familiar”, fueron las palabras de Samanta, que volvió a ser tendencia en Twitter.

Damián, nombrado como el ganador y acreedor de un premio de 600.000 pesos argentinos, dijo: “Estoy dentro de todo contento por este reconocimiento, más allá de que la situación no haya sido la ideal. Les quiero agradecer por la decisión que tomaron. Estoy muy feliz. La gente que me conoce creía mucho en mí pero yo no me la creía y sé que es un empujón en mi carrera y en lo que va a ser mi futuro en la pastelería”.

Con todo esto, Bake Off volvió a quedarse con el rating en su franja horaria. La conductora del exitoso ciclo, Paula Chaves, no pudo estar presente en la nueva grabación ya que en las últimas horas dio a luz a