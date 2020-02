Así se vivió el primer día de las audiciones de "Got Talent Uruguay" en Montevideo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ayer comenzaron las audiciones de Got Talent Uruguay en Montevideo con un enorme despliegue de producción en el teatro El Galpón que desde el mediodía tenía gente en la puerta esperando para entrar. Pasadas las 14.00 comenzaron las grabaciones del programa que se extendieron hasta las 19.00. Las audiciones frente a los jurados en Montevideo continuarán el lunes y martes también en El Galpón.

La sala principal del teatro estaba llena de gente ayer. Algunos participantes con sus amigos y familiares, otros fanáticos de los famosos que integran el panel y otros curiosos que quisieron estar presente durante las audiciones en vivo, colmaron las instalaciones. Y mientras los participantes salían al escenario eran recibidos con aplausos y gritos de alegría del público. Para algunos fue la primera vez que se presentaban en un escenario, y se podían notar los nervios de algunos jovenes que audicionaron. Una vez finalizada cada presentación volvían los aplausos; y algunas veces hasta con el público de pie. Nada de esto fue forzado o pedido por la producción, fue la reacción espontánea de la gente que quería aplaudir y reconocer el talento que estaba viendo.

Natalia Oreiro, conductora de "Got Talent Uruguay", saludando. Foto: Juan Manuel Ramos

La conductora del programa, Natalia Oreiro se mantuvo fuera del escenario haciendo pasar a los participantes. “Ese es mi rol. Los recibo, charlo con ellos y conozco su historia porque soy la única que lo sabe. El jurado no puede saberlo para no sensibilizarse antes de verlos. Entonces, como los conozco les pregunto con quién vinieron y de dónde vinieron. Algunos están tranquilos y otros muy nerviosos. Para los que están muy nerviosos tratamos de que pase otro primero. La producción los trata re bien. Hacen mucha camaradería con el resto de los participantes y eso es re lindo porque ven que vuelve uno que pasó y se ponen todos re contentos por él”, dijo Oreiro.

Mientras, los jurados Orlando Petinatti, María Noel Riccetto, Claudia Fernández y Agustín Casanova estuvieron repartiendo elogios y críticas a los participantes.

Cada jurado tiene su personalidad que se hace notar en el programa. Casanova le busca el lado amable a los participantes, mientras que Fernández y Riccetto fueron más exigentes. Petinatti dijo: “mi personaje es un poco más ácido e irónico, como me gusta ser”. También aclaró que no hace de malo, “soy justo para que quienes tienen el talento verdadero puedan seguir adelante y dentro de los que me ha tocado ver y juzgar, me han tocado tres o cuatro actuaciones que me llegaron al corazón”.

Desde el inicio del proyecto, en octubre, fue importante para la producción que se entendiera que no era un programa exclusivo de Montevideo, “por eso recorrimos el país para buscar el talento uruguayo. Quizás mucha gente no tenía los recursos para venir acá. Y la idea es ir a las plazas”, dijo Oreiro, durante la fiesta que se organizó el jueves en el Parque Rodó para anunciar el arribo de Got Talent a Montevideo.

Ese día, las inmediaciones del Pabellón de la Música fue el lugar elegido para el recibimiento del jurado y la conductora del programa que comenzó las 16.00 y terminó cerca de las 19.00 con la actuación de Mala Tuya. Ellos cinco llegaron, repartieron sonrisas, besos y se sacaron selfies con el público que los estaba esperando en la zona desde hacía varias horas; mientras en los locales de las distintas empresas auspiciantes se podía comer y jugar a una variedad de propuestas.

El jurado y la conductora de Got Talent Uruguay. Foto: Juan Manuel Ramos

Como en todas las ediciones de este formato, cada jurado tiene la posibilidad de hacer que un participante pase directo a la semifinal apretando el Botón Dorado; y varios jurados (Riccetto y Casanova) confirmaron que ya usaron esa posibilidad. Fernández, quien hasta ayer no lo había usado, dijo que “hay talentos que nos han dejado muy sorprendidos”, aunque más información no puede adelantar. Petinatti también se estaba reservando ese pase a la semifinal del programa.

Oreiro, quien también puede apretar el botón dorado, confirmó que ya lo utilizó. “Creo que fui una de las primeras”, dijo y agregó que siente que sería malísima como jurado, “a todos les digo que sí, todo me sensibiliza, no tengo ese ojo clínico. Yo les diría a todos que sí porque todos me parecen divinos”, agregó.

Una gran pantalla Led con el nombre del programa y una silueta de Montevideo servían de escenografía, mientras el clásico tablero con el nombre de los jurados se podía ver bien grande por encima del escenario armado en El Galpón. De esta forma todo se mantiene igual a como se ha visto en las distintas ediciones que se han hecho de este programa en el mundo.

Un gran equipo técnico, más de 100 personas detrás de cámaras, trabajaron para que este formato pudiera realizarse en Uruguay, dijeron desde la producción del canal. Y además de camarógrafos, iluminadores y sonidistas, la seguridad buscaba entre el público a personas que tuvieran el celular encendido o intentaran sacar fotografías. Así, todo se mantiene en secreto para que no se pierda la expectativa hasta que el programa ya esté al aire.

Desde la producción se dijo que si bien todavía no hay fecha de estreno confirmada, se espera que antes de que finalice el semestre, ya esté en la pantalla de Canal 10.



Cómo poder ir a la grabación del programa

En la página de Tickantel se pueden adquirir las entradas para las audiciones de Got Talent Uruguay, las cuales son gratuitas y se pueden sacar hasta 10 cupos por compra. Con ese pase se puede acceder al teatro El Galpón a las 13.00, el cual está resguardado por una fuerte presencia de seguridad. No se permiten celulares encendidos ni tomar fotografías. El programa se graba en bloques y hay pausas para salir a descansar, momento donde también se pueden acercar alos jurados para tomarse una foto.

Un conocido formato que este año llega a nuestro país

Surgido en Estados Unidos en 2005 bajo el nombre America’s Got Talent, este concurso de talentos ha sido uno de los formatos más populares en el mundo, desde su estreno. Desde entonces se ha comercializado y adaptado a más de 70 países, acumulando más de 550 millones de espectadores en todo el mundo.

El formato consiste en un participante (dúo o grupo) que se presenta ante un jurado para realizar una presentación en campos tan distintos como danza, canto, música, disciplinas circenses, deportivas, adiestramiento de mascotas, imitaciones, obras teatrales, ilusionismo, artes plásticas, visuales o lo que se imagine puede presentarse.

Tres votos positivos del jurado permiten que pase a la siguiente etapa; salvo que obtenga el botón dorado que otorga el pase a la semifinal.