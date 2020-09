Así se vivió la nueva etapa de "Got Talent": sin botón dorado pero con variado talento

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La duodécima etapa de las audiciones en Got Talent Uruguay tuvo tango, circo y tropical entre los números destacados.

Con la conducción de Natalia Oreiro y Agustín Casanova, Claudia Fernández, María Noel Riccetto y Orlando Petinatti como jurados, inició una nueva semana de audiciones en el programa de Canal 10.

Los participantes que lograron pasar de etapa

Washington Duarte es brasileño y luego de contar su triste historia de abandono y abusos y llegó para cantar una canción que escribió sobre su vida. Su presentación conmovió al jurado y se fue con cuatro votos positivos del jurado.

Alejandra de Negris vive en la Unión, es cantante y docente de canto. “Cuando canto siento todo”, dijo antes de salir al escenario para interpretar “Arrabalera” de Tita Merello. Para mí estás poseída”, le dijo Petinatti antes de iniciar la votación que terminó con cuatro votos positivos.

Constanza Santini se presentó en el escenario con su cello. Su presentación se transformó cuando del cello salieron los primeros acordes de Billy Jean de Michael Jackson y Constanza comenzó a imitar los pasos del cantante. Tres votos positivos y la joven pasa ala siguiente ronda.

La canción "Set fire to the rain" de Adele fue la elección de Devorah Izquierdo, la joven de 14 años que llegó al escenario de Got Talent. "Empezaste a cantar y se te fueron los nervios", le dijo Claudia Fernánderz quien destacó su transformación a partir de la música. Cuatro votos positivos la

No todos lograron pasar. Así fueron las audiciones que no lograron convencer al jurado

Carlos Teske es de Melo y trabaja con la madera, pero dice que le gusta cantar y que es una fiera. La canción “Tiritando” de Donald fue su elección, aunque su interpretación no terminó de convencer al jurado.

Agustín es transformista Desde que tiene 15 años. Llegó a Got Talent para mostrar su talento en la danza. “Yo celebro esto, que puedas mostrar tu forma de ser” le dijo Petinatti antes de darle un no. “Me encantó y este sí es para todos los transformistas uruguayos”, dijo Claudia Fernández, cuyo voto positivo no le alcanzó a Agustín para pasar de ronda.

Esteban Silva canta desde chico y dijo venir a Got Talent para ganar. La canción “a puro dolor” de Son By Four en versión plena fue su elección que hizo que se pongan a bailar Agustín Casanova y Claudia Fernández. El voto negativo de Riccetto y Petinatti no lo dejaron seguir en el certamen.

El dúo Zoquetito y compañía son una pareja de artistas circenses que salen a la gorra. Una prueba fallida por momentos no convenció al jurado que no les dio ningún voto positivo.

Matías Medina trabaja en el mantenimiento de un edificio y llegó al escenario con dientes postizos, peluca y lentes negros para interpretar un personaje que cantaba y se movía como Luis Miguel. Su presentación no terminó de gustar al jurado, y su carrera terminó.

Teresa Raccioppe es de Mercedes y llegó para cantar “Los amigos no se besan”. El jurado elogió su energía y criticó la falta de tono. No consiguió la cantidad de votos positivos.

El Ballet Folklórico Aborigen es una compañía compuesta por 15 jóvenes de todo el país. Solo Riccetto les encontró imperfecciones, aunque su voto positivo fue el decisivo para que pasaran a la siguiente ronda.

Julieta Rodríguez es una niña de Maldonado que llegó para hacer acrobacias en el trapecio fijo. Dos votos positivos no le alcanzaron para seguir en la competencia.



Melanie Altieri llegó para cantar y tocar la guitarra. La canción "Chau" de No Te Va Gustar fue su elección. "Transmitís dulzura" le dijo Casanova y le pidió que en una segunda instancia se presente sin la guitarra. Petinatti le pidió que repita la última estrofa. Este año no logró pasar, pero el jurado le exigió que vuelva para la próxima temporada.