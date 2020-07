Así fue el tercer episodio de "Got Talent" que tuvo el Botón Dorado de Claudia Fernández

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El concurso Got Talent Uruguay llegó a Montevideo en su tercer episodio. Luego de mostrar un repaso de lo que fue la tarde en el Parque Rodó donde cientos de personas llegaron hasta el Pabellón de la Música para ver a los jurados: Orlando Petinatti, María Noel Riccetto, Claudia Fernández y Agustín Casanova, comenzó el programa.

La conductora de este certamen que se emite por Canal 10, Natalia Oreiro fue quien recibió a los espectadores en el Teatro El Galpón, donde se realizaron las audiciones en la capital, a inicios de marzo.

Manuel Acosta fue el encargado de abrir las audiciones en Montevideo. Llegó desde Venezuela hace dos años y medio, y desde hace 10 que se dedica a la magia. Un espectáculo de magia que incluyó una carta firmada por Claudia Fernández y una cruz dibujada en la mano de Agustín Casanova fueron elogiados. Cuatro votos positivos, y Manuel pasó a la segunda rueda de Got Talent.

Alfredo Swier llegó para ponerle un poco de rock a Got Talent. Llegó con una canción de su autoría, “Demonio negro”, un “rock and roll duro”, como lo definió el intérprete que no pudo terminar su actuación con cuatro botones rojos del jurado.

Tres votos negativos del jurado lo dejaron afuera de la competencia.

Son quince jóvenes las integrantes de Gumigans, que van a una academia de 11 a 15 años. Free dace con una actuación elogiada por los jurados. Elogios de Maria Noel Riccetto que elogió a una de las participantes. Cuatro votos positivos.

Un cubo Rubik fue el talento que llegó a demostrar Octavio. "La idea es hacer los tres cubos en un minuto y cinco segundos", dijo. Y esa fue su demostración. Un minuto 2 con dos segundos y 584 décimas fue su tiempo. Consiguió el voto de Claudia Fernández, Maria Noel, y Agustín Casanova. Orlando Petinatti fue quien no le dio el visto bueno, igualmente pasó de ronda.

Con el sueño de ser artista de musicales se presentó Nicolás Olano quien nació en Durazno pero desde hace varios años vive en Montevideo. “Un dúo de una sola persona” como lo definió Natalia Oreiro fue la audición del participante que interpretó “A whole new world” de la película de Disney Aladdin haciendo las voces de los dos protagonistas y asombrando a los jurados. No consiguió tres votos positivos y su paso por el programa terminó.

María Victoria Giraudin de 22 años canta desde chica y viene a cantar.

Una versión acústica de “Verde” de La Triple Nelson fue la canción que interpretó María Victoria después de contar que durante 2019 vivió un año muy difícil en su vida. El Teatro se puso de pie para aplaudir a la joven. “Me gustaría escuchar una canción de tu autoría”, le dijo Agustín Casanova. Tres votos positivos y María Victoria pasó a la siguiente ronda.

Freestyle futbol es lo que vino a hacer Gastón Wasem, quien dominó la pelota de fútbol mezclándolo con entrenamiento físico. Petinatti y Riccetto votaron negativo y Gastón no continuó en Got Talent.

Patricia Enriquez es una “artista de la vida” y llegó para hacer telas.

Es profesora de educación física, y le dedicó la actuación a Joaquin, su hijo de dos años.

“Increíble, me gustaron todas las transiciones, fue fabuloso” dijo Claudia.

“Tenés unas líneas muy bonitas, te veía el pie estirado, las rodillas también, fue un placer verte físicamente colgada de esas telas, me encantó lo que hiciste”, le dijo Riccetto. Cuatro votos positivos y Patricia pasó de ronda.

Olga Soto tiene 78 años y “cantar es mi vida, lo que quise hacer siempre”, dijo. La canción que interpretó fue “Marinero de luces” de José Luis Perales. El teatro se puso de pie para aplaudirla aunque no recibió tres votos positivos.

Luciana García tiene 23 años y vive en Casabó. “La música me ha acompañado dese siempre. De grande quiero dedicarme a esto porque es lo que más amo”, dijo. Para su audición eligió el tango “Chiquilín de Bachin”.

“Tremenda voz”, le dijo Casanova. Cuatro votos positivos y elogios del jurado se llevó Luciana.

Los tricampeones nacionales de reguetón, Glamazon, llegaron con sus 15 integrantes al escenario de Got Talent. “Tratamos de transmitir con nuestro arte que todo se pueda” dijo el capitán del equipo.

El conjunto había llegado con hinchada y terminó con todo el teatro de pie pidiendo el pase de oro. “La verdad que me quedé sin palabras. Dos cosas, sentí que lo técnico fue increíble. Me pareció que hicieron un trabajo excelente. Sentí también que había mucha rabia que quisieron sacar. Se sacaron las ganas y lo dejaron todo”, dijo Riccetto.

“Están despegados y esta es la excelencia que queríamos ver en el escenario” dijo Claudia Fernández antes de apretar el botón dorado.

Ignacio Carbonatti subió al escenario de Got Talent en Durazno. “Fue fantasmagórico” dijo Petinatti iniciando el primero de los cuatro votos negativos que recibió.

Luego, Got Talent volvió a Durazno donde se presentaron varios participantes que no lograron pasar a la siguiente roda. A Santiago Pereira, María Noel Riccetto le dijo: “me parece que la elección de canción no fue la mejor". Mauro De Simone vino a hacer imitaciones de cantantes; y al igual que Jorge Pereyra que cantó Cae, “te recuerdo”. Ninguno de ellos pudo pasar a la siguiente etapa.

Florencia Santana estaba nerviosa al subir al escenario y subió con su guitarra para cantar la canción “Mi ruego” de Camila Gallardo. Como dijo Florencia, esa canción la eligió porque marcó un momento difícil en la vida de la chica a la que le hicieron bullying durante mucho tiempo.

Su interpretación hizo emocionar hasta las lágrimas a Riccetto. “Lo que nos mostraste hoy es especial”, le dijo. Cuatro votos positivos y Florencia pasó a la siguiente etapa.



Conquistador de libertad es un conjunto de Rivera que llegó para hacer Capoeira. Desafortunadamente no pasaron a la siguiente etapa.

Piero y Horacio son de San Gregorio de Polanco. "Un dúo versátil" con acordeón y violín que casi hace que Petinatti aprete el Botón dorado.

Las últimas en presentarse fueron también las más jóvenes. Bailarines de la vida es un grupo de niñas percusionistas de Ismael Cortinas (Flores) que va desde los cuatro a los 11 años. Un número elogiado por los cuatro jurados les dio el pase a la siguiente etapa.

Con ese número y el saludo de despedida de Natalia Oreiro se cerró el tercer episodio de Got Talent Uruguay que el próximo lunes volverá con más talento y emoción.