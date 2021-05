Un asador "indignado" y sorprendido debió dejar los parrilleros de "Fuego Sagrado"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Al final se pudo ver en acción a los nueve participantes del equipo B de Fuego sagrado, el concurso de talento asador de La Tele. Y uno de ellos debió abandonar los parrilleros instalados en el complejo inmboliario La Baguala.

Los nuevo integrantes del equipo B eran: Julio, un chófer de omnibus de Montevideano; Manuel, un veterinario nacido en Líbano y radicado en Tala; Jacquelin, una comerciante de Tarariras; Pablo G, un instalador de cortinas de la capital; Soledad, una asistente de cocina de Salinas; Silvia, una peluquera de Canelones; Christian, un analista de comercio exterior de Solymar; Alejandro, un electricista de Young y Andres, dueño de un hostel en Montevideo.

La propuesta del jurado integrado por Lucía Soria, Federico Desseno y Aldo Cauteruccio era de por sí desafiante: utilizar una carne no vacuna y generar una guarnición original ("nada de ensalada mixta", dejaron bien claro cuando alguien intentó atreverse con una). Y a eso le sumaron un ingrediente sorpresa, una fruta.

Y algunos hicieron lo que pudieron. Alejandro hizo una banana forrada con panceta para acompañar su pechito de cerdo, Silvia acompañó su salmón con una salsa agridulce que aprovechó el mango, Andrés le hizo un topping de uvas a un boñato asado y Christian utilizó un jugo de naranja para marinar su corvina.

El jurado volvió a mostrar su exigencia: criticaron emplatados y cuando algo no les gusta lo hacen saber sin eufemismos. Así eligieron Manuel, Silvia (que al final se llevó el pin y el premio como la mejor asadora del día) y Christian como los mejores platos y a Julio, Jacqueline y Andrés como clasificados en la primera ronda.

Así, Pablo G, Soledad (que no pudo usar la salsa peras indispensable en su plato) y Alejandro debieron pasar a una instancia de eliminación. Tenían que replicar un lomo envuelto en panceta con papines y espinacas de guarnición.

Finalmente, le tocó a Pablo G quedar fuera del concurso y por lo tanto devolver el cuchillo que le fue entregado en el primer programa. No había sido un buen día en la parrilla para el competidor. Desseno lo retó dos veces por desperdiciar productos (Pablo dijo que no había sido tan así) y Soria le señaló que en su criolla no se notaba la presencia de ajo.

Pablo tenía otra opinión de sus platos y en alguna de sus intervenciones dijo estar "muy indignado" por ir a la ronda de eliminación y después de conocer la resolución del jurado dijo, entre en broma y en serio, "sinceramente no pensé que esto iba a pasar" y que Fuego Sagrado se estaba perdiendo "un gran concursante".

Y tendrá que ser así. Ahora cada equipo tiene ocho integrantes, entre los cuales, seguro, está el mejor asador del Uruguay y ese es un título que queremos todos.