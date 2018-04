Antonio Gasalla, sin programa: pidió el horario de Jorge Lanata y le dijeron que no

Antonio Gasalla se quedó sin proyecto para volver a la televisión. Después de que trascendiera la semana pasada que había un desacuerdo entre Eltrece y el actor, finalmente hoy se supo que el programa dejó de estar en los planes de esa emisora. De alguna manera, fue un final anunciado: no fue fácil lidiar con Gasalla en estos meses que el proyecto estuvo en marcha.



El primer conflicto surgió cuando Mandarina, la productora que llevó la idea al canal, comenzó a tener roces con Gasalla y se asumió sin presupuesto para llevar a cabo el ciclo. Pero ese problema fue rápidamente superado ya que Eltrece, que por ese entonces tenía muchas ganas de tenerlo en su grilla, prometió hacerse cargo de todo. Enseguida comenzaron los preparativos. Gasalla iría los domingos a las 20.30, haría un pase en vivo con Jorge Lanata (que arranca con PPT a las 22, como siempre) y se armó el elenco: junto al cómico, en diferentes secciones, estarían Verónica Llinás y Marcelo Polino. Ahora, nada de esto sucederá. ¿Qué pasó? A último momento, Gasalla pidió salir al aire a las 22, para ir en el el horario de protección al menor y competir directamente con Susana Giménez. Pero como ese espacio hace cinco años lo ocupa Lanata, en Eltrece le dijeron que no. Y no hubo forma de solucionarlo. La partes no se pusieron de acuerdo y el proyecto quedó en la nada. Para Polino y Llinás no es una buena noticia ya que los dos dejaron otras propuestas laborales para estar en este ciclo. En cambio Gasalla, según supo LA NACION, estaría aliviado con esta decisión porque tenía muchas dudas sobre el contenido del programa. En tiempos de feminismo activo, el humorista tenía miedo de hacer algún comentario que molestara y, sobre todo, lo aterraba el escrache posterior. Por eso pidió ir a las 22, para estar cubierto, al menos, por el horario de protección al menor. "Si tanto me quieren -habría dicho Gasalla- que me den lo que pido." No pudo ser.