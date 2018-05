Este año los Martin Fierro se verán por la pantalla de Monte Carlo

Este domingo se realiza una nueva edición de los Martin Fierro, que organiza APTRA en el hotel Alvear Icon de Puerto Madero. La ceremonia en Argentina se transmitirá por Telefé (en años anteriores fue por Canal 13), y esto hace que en Uruguay se transmita por Monte Carlo, cuando en años anteriores se vio por La Tele.



En cuanto a la conducción, estará a cargo de Marley, aunque queda por resolverse si la conductora Verónica Lozano lo acompañará, o si será Pampita (nueva figura de Telefé) quien esté junto a él durante la gala. Mientras la previa, o sea, la alfombra roja, estará conducida por Paula Chaves, Zaira Nara y Leandro "Chino" Leunis.

Si bien estos premios son los que conjugan la mayor cantidad de celebridades de la televisión, este año no tendrán la presencia de algunas de sus caras más conocidas. Es que Marcelo Tinelli ya avisó que no asistirá a la fiesta, como tampoco lo hará Moria Casán.



Lo mismo avisó Jorge Lanata. "No voy a ir por dos motivos, primero porque me cansé y después porque estoy en el aire, no voy a poder. Una vez que vos ganás el Oro no tiene sentido de que te sigan nominando, porque es como que te ‘recibiste de algo'. Me parece que te siguen nominando porque les conviene que vaya gente conocida para que el programa tenga rating. Ya está, me liberé del Martín Fierro", dijo el conductor.

Como si estas ausencias no fueran suficientes, Mirtha Legrand, quien quedó enojada con los premios por no estar nominada este año, en el que festeja 50 años de trayectoria en televisión, también está puesta en duda.