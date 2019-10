Anahí Lange, panelista de "Algo Contigo" habla de su llegada al programa de Carballo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En poco más de un año, Anahí Lange pasó de ser una desconocida en los medios uruguayos a tener dos programas al aire en los canales VTV y Canal 4. En las mañanas es la coconductora del magazine Día a día, junto a Marcelo Galli, y en las tardes integra el panel de Algo Contigo, ocupando la silla que dejó vacante Patricia Wolf tras su salida. “No me pongas en contra de Patricia que lo que menos quiero es tener enemigas”, dice entre risas la simpática panelista.

Tiene 31 años, es de Géminis, está casada con el actor Sebastián Rebollo y “me gusta la comunicación desde siempre. Siempre fui la que habla mucho, soy de hacer amigos fácil, todo eso está en mi naturaleza”, dice. Estudió comunicación, se recibió y trabajó en marketing un tiempo, pero lo dejó porque se dio cuenta de que no era lo que le gustaba para nada. “Me fui sin un proyecto, porque no quería seguir ahí”. Y si bien parece impulsiva su decisión, ella dice que es de meditar sus pasos. “Medito mucho lo que hago. Mi vida es como una estrategia; no es que piense lo que tengo que decir, pero me cuido mucho en las palabras, porque sé que tienen consecuencias y no soy de ser impulsiva. Cuando era más chica sí, pero ahora soy de meditarlo todo”.

Anahí Lange. Foto: Francisco Flores

Luego de cuatro años trabajando para Life Cinemas, hace dos años abandonó la empresa, aunque sigue vinculada, armando giras promocionales de directores y actores que llegan a Uruguay invitados por la distribuidora.

La carrera de Lange en los medios comenzó el año pasado cuando realizó el ciclo Periplo por VTV, donde recorrió distintos lugares del país. Uno de los productores de ese programa fue el que la convocó para participar como conductora del magazine matutino junto a Galli. Su llegada se dio cuando el canal de cable comenzó a modificar su programación, dejando de ser meramente deportiva para agregar contenidos culturales y de entretenimientos. Aunque su arribo al magazine no fue directo a la pantalla, ya que su función original era la de productora.

Así, menos de una semana antes del inicio del nuevo ciclo de Día a día, el canal decidió que Galli saliera acompañado, y se decidieron por convocarla para el puesto. “Me llamaron y me dijeron: ¿cómo estás para salir con Fito Galli en Día a día?; y dije: vamos, porque yo me animo a todo”, agrega. Y como el cambio se dio de un jueves a un lunes, Lange dice que no le dio el tiempo ni para ponerse nerviosa.

Con esa experiencia frente a la pantalla en un programa en vivo, este año tuvo la oportunidad de sumarse al panel de Algo contigo, “y estoy chocha”.

Anahí Lange, con un pie en Canal 4 y otro en VTV. Foto: Francisco Flores

Su llegada a Canal 4 también fue de improviso. “Todo surge porque en paralelo trabajo para una distribuidora, Life Films, que cuando vienen talentos para promocionar películas me llaman para que haga las ruedas de prensa. En una de esas giras conozco a uno de los productores de Algo Contigo, porque no conocía a nadie del medio y al tiempo me invitan a ir como panelista invitada porque había licencias”, dice. Así, lo que iban a ser dos días como invitada se convirtieron en cuatro rápidamente. “’Esto es un casting’, me decían conocidos, y en realidad no tenía esa información. Me gustaba que pudiera ser un casting, pero no tenía idea de que podía serlo”, agrega Lange. Esa opinión también rondaba en los pasillos del canal, donde le hacían la misma pregunta del casting, en su familia y en VTV, donde la consultaban sobre su futuro en el programa que conduce Luis Alberto Carballo. “Incluso el viernes, cuando terminé de hacer la suplencia. no me dijeron nada. Fue un beso a todos, muchas gracias y nos vemos”, recuerda.

A la semana siguiente, o sea a inicios de este mes, la llamaron para hacerle una propuesta, aunque como Lange no quería dejar la pantalla de VTV, y por los recelos de compartir pantalla, decidió que lo mejor era comunicarlo a ambos canales para que decidieran. “Porque no tenía ganas de dejar de trabajar en Día a día, primero por el compromiso y aparte porque me gusta mucho el programa. Lo consultaron en Canal 4 y el jueves me llamaron para decirme que estaba todo bien, que quedaba como panelista fija y que no había problema en mantener mi rol en VTV. Ese lunes empecé, así que tampoco me dio tiempo para ponerme nerviosa”, agrega.

Lange dice estar “chocha y recontenta” de participar en Algo Contigo, y que esa sensación la vivió desde que estuvo como invitada. “Porque pueden decir ‘tanta mina junta’ —que lo dicen y es un poco machista, pero real—, 'cómo puede ser que se lleven bien tantas mujeres juntas'. Pero me trataron tan bien las mujeres del programa y la producción, que pasé y dije qué lindo esto. Entonces, cuando se me dio la posibilidad estaba saltando en una pata”.

Sobre cuál es su participación en Algo Contigo, Lange dice no tener un rol marcado por la producción, ni nadie del programa; “nunca me dijeron nada”. Solo tuvo un reparo antes de aceptar: pidió mantener su estilo de vestimenta. “No tengo problemas de mostrar piernas o escote, pero me siento más cómoda tapadita, digámoslo, y la producción estuvo de acuerdo”. Mientras arma su perfil en el programa de chimentos, está viendo en qué lugar puede estar cómoda y “qué diferencial le puedo dar al programa para que le signifique un mayor valor. Todavía no lo tengo claro, lo estamos buscando entre todos”, dice y agrega que “eso se va a ir dando solo”.

A lo que no piensa renunciar es a ser fiel consigo misma, “no forzar un perfil que quizás no tengo”, dice. No quiere ser alguien que discuta todo ni nada de eso, porque tiene claro que en el tiempo no lo va a poder sostener, “porque no soy así. Soy reconciliadora, siempre apuesto al diálogo, al respeto. Claro que si tengo que discutir lo discuto, no soy un angelito, pero no soy una persona que vaya al choque. Prefiero el diálogo”.