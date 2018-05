Adrián Suar debutará en el rol de conductor: mirá un adelanto

Adrián Suar se prepara para el rol de conductor. Será en El Host, programa con formato de big show, que saldrá al aire por la señal de Fox, en el segundo semestre de este 2018. Manos experientes como la de Sebastián Boresztein llevarán adelante el guion de este ciclo de trece capítulos, que incluirá ficción, entretenimientos, musicales e invitados internacionales, en el marco de un lujoso hotel, donde Adrián Suar será el anfitrión del establecimiento, donde alternará conducción e interpretación de un personaje.

La cuota ficcional aludirá a un Suar tratando de olvidar a la mujer que lo abandonó (Natalie Peréz), con su bella secretaria (a cargo de la modelo brasileña María Bopp). Además, Martín Bossi aportará una alta cuota de show, sumando nuevos personajes a través de sus imitaciones. El Host está producido por Pol-Ka y se estrenará en simultáneo en toda América Latina.

"Volver a la televisión con esta propuesta tan original y novedosa es un gran desafío para mi carrera. Estoy muy feliz de poder llevar a cabo esta importante producción, en la que no solo voy a actuar sino que también voy a incursionar en la conducción", dijo en el lanzamiento del proyecto Suar

Nico Vázquez hará del gerente de relaciones públicas del hotel. Ya pasaron cuatro años desde que el actor protagonizó una tira televisiva y ahora está listo para retomar la rutina. "Vuelvo a la tele después de mucho tiempo”, dijo reflexionando. "Tenía ganas de volver con algo que me sorprendiera y me diera muchas ganas de hacer. Cuando apareció esta propuesta maravillosa, y encima me dijeron que iba a protagonizar con Adrián Suar y Martín Bossi, no tuve que pensarlo mucho", agregó.

"Hemos grabado un par de cosas con Adrián, unos exteriores que me dieron más ganas de arrancar todavía. Es un programa distinto, es una comedia, con musicales, con mucho ritmo, con momentos de emoción en donde te vas a poner a pensar, pero siempre muy arriba y dejando un buen mensaje", afirmó Vázquez.



Si bien todavía no quieren adelantar muchos detalles de la historia, se sabe que Vázquez hará de mano derecha de Suar, el dueño del hotel, tratando de acompañarlo y ayudarlo a que todo funcione bien. “El sueño de él es ser comediante y poder actuar arriba de un escenario, entonces todos los días le pide la oportunidad de actuar en un teatrito que tienen. Voy a cantar, voy a bailar, voy a actuar y voy a tratar de disfrutarlo al máximo", agregó el conductor de Como anillo al dedo. Y remató: "Yo le estoy muy agradecido a la televisión porque ha hecho que mucha gente me conozca, y eso me ha ayudado a poder hacer teatro y llenar la sala, que si no hacés televisión te aseguro que es mucho más difícil".