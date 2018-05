Acusan a Apu de los Simpson de personaje racista y su creador lo defiende

Matt Groening , el creador de Los Simpson , finalmente se pronunció acerca de la controversia sobre Apu. y a los críticos indio-estadounidenses no les gustó lo que dijo.



Groening y otros responsables de la serie se vieron obligados a defender el personaje de Apu, el dueño de un Kwik-E-Mart que habla con un acento muy marcado y que ha sido criticado por ser un personaje estereotipado y racista.



En una entrevista con USA Today, le preguntaron a Groening si tenía alguna opinión sobre las críticas. "En realidad no -respondió Groening-. Estoy orgulloso de lo que hacemos en el programa. Pienso que estamos en un momento de nuestra cultura en el que a la gente le encanta hacerse la ofendida". A través de una vocera de Fox, la productora de la serie, Groening declinó hacer más comentarios.



Hari Kondabolu, comediante y creador del documental El problema con Apu, lanzado en noviembre y que describe la manera en que ese personaje ha creado y difundido la percepción sobre los migrantes del sur asiático, publicó en Twitter que Groening sonaba "como cualquiera de los troles en internet que no vieron el documental".

Los comentarios de Groening van en línea con el tono con el cual abordó el programa lo sucedido en un episodio reciente, el cual provocó críticas renovadas. "Algo que comenzó hace décadas y era celebrado e inofensivo ahora es políticamente incorrecto. ¿Qué podemos hacer?", Lisa dijo a su madre, Marge, antes de contemplar una fotografía junto a su cama de Apu. Marge respondió: "Algunas cosas podrán resolverse en el futuro". Lisa agregó: "Si fuera tan fácil.".

Sin embargo, Hank Azaria, el actor que le da voz a Apu en inglés, dijo recientemente que "estaría totalmente dispuesto y contento de alejarse o ayudar en la transición hacia algo nuevo". "La idea de que cualquiera, viejo o joven, en el pasado o ahora, haya sido acosado o haya sido objeto de burla por culpa del personaje de Apu realmente me entristece. Definitivamente, no era mi intención. Quería repartir risas y alegría".



Con la esperanza de lograr una nueva trama para refundar a Apu, Adi Shankar, un productor y guionista, anunció un concurso de guion que "trastoque" o "reinvente" al personaje. Shankar, quien no trabaja para Los Simpson, se comprometió a enviar los guiones ganadores a los escritores de la serie. Dijo que si no se muestran interesados, él mismo producirá el guion como "un filme de admiradores no oficial".



Shankar afirma que Apu es un "arquetipo fabricado, que ha dejado huellas profundas en la conciencia estadounidense y, en realidad, en la conciencia mundial, con mucha contundencia".



Aunque Los Simpson ha recibido críticas en el pasado por basarse demasiado en los estereotipos, no había habido controversias tan importantes acerca de la diversidad y la representación en el programa, que lleva casi treinta años al aire.



Desde un inicio ha dicho que no cree que el programa tenga efectos negativos en quienes lo ven. "Si no quieres que tus hijos sean como Bart Simpson, no actúes como Homero Simpson", dijo en 1998.