El actor que hace de Apu está dispuesto a retirarse del personaje

Apu, un personaje indio que forma parte de la popular serie animada Los Simpson, se ha convertido en el protagonista de una polémica.

Apu Nahasapeemapetilon es uno de los personajes recurrentes más populares de la serie. El inmigrante hindú, recibido como doctor en Ciencias de la Computación, pero que en Springfield atiende un supermercado, apareció en la primera temporada en 1990.

El documental The Problem with Apu, del comediante Hari Kondabolu, comenzó la discusión. La película explora cómo el personaje ha fomentado estereotipos de las personas sudasiáticas en Estados Unidos. Y los responsables de Los Simpson decidieron responder a la discusión a través de sus personajes.

En el capítulo "No Good Read Goes Unpunished", de la vigesimonovena temporada, Marge le pide a Lisa que lea el que era su libro favorito cuando era niña. Tras descubrir que la ficción era más racista de lo que recordaban, Lisa mira a cámara y dice: "Algo que hace décadas fue aplaudido e inofensivo ahora es políticamente incorrecto. ¿Qué se puede hacer?". Enseguida después aparece un retrato de Apu al lado de su cama, utilizado como respuesta a la pieza de Kondabolu.

El actor Hank Azaria, quien brinda la voz de Apu en la versión original en inglés de la animación, también pidió disculpas al respecto.

“Fui avisado que, especialmente en los últimos años, personas de la comunidad sudasiática en este país se han sentido molestas con la voz y la interpretación”, dijo Azaria en el programa televisivo de Stephen Colbert.

“Como he dicho antes, la idea de que alguien, joven, viejo, en el pasado o presente, haya sido abusado o molestado en base al personaje de Apu, me pone muy triste”, dijo Azaria, quien también otorga su voz para otros personajes de Los Simpson. “Ciertamente no era mi intención. Quería repartir risas y alegría con el personaje. La idea de que ha traído dolor y sufrimiento y ha sido utilizado para marginar a las personas me perturba mucho”, continuó.

El actor también expresó que le gustaría ver más escritores sudasiáticos en Los Simpson para mejorar la nueva dirección que el personaje podría tomar, incluso sobre cómo debería ser interpretado o no. “Estoy perfectamente contento con dar un paso al costado, o ayudar a transicionar a alguien nuevo”, dijo Azaria.

El director de The Problem With Apu, Kondabolu, le respondió al actor a través de Twitter. “Gracias @HankAzaria. Aprecio lo que dijiste y cómo lo dijiste”.



A partir del domingo 13 de mayo se podrá ver la temporada más reciente de "Los Simpson", a través de la señal Fox.