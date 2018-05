Un Youtuber original que agota localidades

El profesor de inglés que se fue por el mundo ya regresó a Buenos Aires hace más de un mes. Dice que depresión post viaje no tuvo, porque volvió a la vida que quería. “Esa depresión te agarra cuando volvés a una vida con la que no estás conforme y estás volviendo a la realidad, y yo volví superfeliz”, asegura Martín Cirio, más conocido como La Faraona, que se presenta hoy en La Trastienda por partida doble tras agotar la primera función. Hay entradas en Red UTS.



Nacido en YouTube, su personaje de La Faraona dista mucho de típicos youtubers que hacen pruebas, desafíos o tonterías. “El mercado de los youtubers está más dedicado a los adolescentes, como para niños, y hay muy pocos para adultos”, dice Cirio. Y como no tiene esa edad y “no me siento identificado con eso, hago contenidos que me gustaría ver a mí”. Así comenzó a hablar de lo que le divertía, “de mis experiencias sexuales y lo que iba viviendo, todo en video”, cuenta Cirio.



Así se gestó La Faraona, que comenzó con un blog escrito, cuando se fue por primera vez a Egipto hace ya cuatro años, y que hoy es toda una sensación en Internet. “Quería tener una excusa para hacer un video, no tener una cámara y empezar a hablar”, cuenta; “esa fue mi excusa para prender la cámara. No lo quería hacer como Martín entonces me dije: ‘Tiene que ser La Faraona’”. Comenzó respondiendo consultas sexuales de sus seguidores, y hoy tiene más de 70.000 suscriptores en su cuenta de YouTube, cientos de miles de reproducciones y otros miles de seguidores en sus redes sociales. Es mucho.



Martín Cirio reacciona a Estados de Facebook

Para crear el personaje, lo primero que Cirio hizo fue abrir el ropero de su madre, de allí que en los primeros videos tuviera cambios de vestuario. Después se aburrió “y me quedé con el camisón que ahora está lleno de mugre”, bromea.



Sobre el show de esta noche (son dos, uno agotado a las 21.00 y otro casi agotado a las 22.30), dice que se trata de pasar lo que hace en Youtube al stand up. Además de sus espacios tradicionales como el consultorio, habrá interacción con el público y lecturas de comentarios de estados de Tinder, Grindr y Facebook, que a esta altura son toda una sección en su cuenta. Una sección “donde la gente ventila todos sus temas privados en Facebook y otras redes. Me encanta, es una mezcla de horror y fascinación porque no podés dejar de leer”, dice a El País.



También va a cantar sus temas “Mi feto will go on”, “Faramix” y “otras boludeces, pero básicamente es lo que hago en YouTube, pero en un show”, dice.



Entre sus próximos proyectos para su canal está la reacción a comentarios que hace la gente en Instagram a la cuenta de los famosos. “Es tremendo, ves una foto de la China Suárez y en los comentarios la cagan a puteadas, le dicen que la aman, que es una mala madre, de todo. Además, cosas ridículas, y ahí hay mucho material”, cuenta Cirio.



Si bien no se considera un famoso al que paran en la calle todo el tiempo, sabe que la fama que consiguió viene con un lado negativo, que es la falta de privacidad. “Ahora me lo tomo mejor, antes me lo tomaba más como el orto”, dice. Es que sus fanáticos no se dan cuenta de dónde está la línea que separa al actor del personaje.



—¿Y cómo hacés para diferenciar a Martín de tus personajes?



—Es una línea muy delgada, pero la farándula tiene mucho de mí y me cuesta a veces diferenciarme. Además, ahora estoy subiendo cosas todo el tiempo y se mezcla muchísimo. Es como que me cuesta relajarme y conectarme. Todo el mundo está subiendo cosas a las redes y en el que lo ve, genera una sensación de cercanía, pero la realidad es que no nos conocemos, no somos amigos y ves lo que yo quiero mostrar.