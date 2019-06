"Yentl": una difícil prueba salvada con éxito

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Yentl superó ampliamente mis expectativas, que en realidad no eran tantas. Eran pocas porque no es fácil llevar a escena una historia de esta naturaleza, tan de época. Y a través de un espectáculo que apuesta a un cruce de géneros, donde hay teatro, canciones, elementos coreográficos y música en vivo. Pero el equipo de trabajo (el que está en escena y el que no), logró realizar estrenar, el miércoles pasado en Teatro Movie, un espectáculo compacto, y original.

Yentl, en Teatro Movie: notable protagónico de Melanie Catan. Foto: María José Medina

Quizá uno de los méritos principales recaiga sobre Alberto Coco Rivero, el director del espectáculo, quien realmente logró una serie de cuadros plásticos de valor, en base a una paleta aplacada, pero bien matizada. Y consiguió una interesante manera de poner en escena a los actores y las situaciones, con una dinámica que alterna diferentes registros, bien amalgamados. Hay escenas teatrales, tramos cantados (desgraciadamente no tantos como podría haber), momentos de mucha expresividad corporal, y un gran trabajo con los cuerpos del numeroso elenco. El montaje modula bien todos esos elementos, utilizando como escenario una serie de tarimas y pequeñas escaleras, y el resultado es óptimo. Un detalle es que la entrada y salida del mobiliario escénico, que se hace a la vista del público, podría ser un poco más armónica.

Yentl, un espectáculo dinámico. Foto: María José Medina

El director consigue además un clima interesante, que transcurre entre lo dramático y lo cómico, aunque sin concretar instancias de humor sostenidas. Rivero concreta un registro que mezcla bien el drama y la comedia.



El protagónico, a cargo de Melanie Catan, hace también un gran aporte al resultado de conjunto, con escenas vocales muy bien conseguidas. También sorprendió el gran trabajo de Victoria Césperes, en un registro que le permite exhibir mucho de su talento. La intérprete manifiesta en algunos pasajes gran sensualidad en escena. El resto del elenco suma calidad al espectáculo, así como la música en vivo. Claro que quizá no sea una obra para invitar a alguien en una primera cita, salvo que se trate de gente bastante mayor.