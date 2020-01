Vuelve Les Luthiers: ¿quiénes quedan de la vieja guardia y cómo es la nueva formación?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con excelente venta de entradas (cuatro mil localidades vendidas para tres funciones), mañana llega, una vez más, el histórico grupo de humoristas argentino Les Luthiers a Montevideo, para presentarse en el monumental escenario del Auditorio Nacional Adela Reta, mañana jueves, viernes y sábado a las 21.00. Tickantel, desde $ 1000 a $ 3500.



Lógicamente que sobre el escenario ya no estarán las mismas caras que cuando el legendario equipo de artistas visitaba el país décadas atrás. De hecho, de la guardia vieja solo estarán Jorge Maronna y Carlos López Puccio. Acompañados por un excelente plantel de cómicos compuesto por Tomás Mayer-Wolf, Martín O´Connor, Horacio Tato Turano y Roberto Antier, este último en el difícil rol de sustituir a Marcos Mundstock, quien está jaqueado por un serio problema de salud.

Les Luthiers, el gran grupo de humoristas argentinos. Foto: Difusión

“Estoy formando parte de Les Luthiers desde 2015, y me toca la difícil tarea de reemplazar a Marcos Mundstock, que como jugar en el Barcelona y además tener que reemplazar a Messi y salir a la cancha. Lo primero que nos planteamos cuando tuve que enfrentar esto fue el tema de la voz de Marcos, esa voz tan maravillosa y particular que tiene. Y decidimos que yo no tratara de imitarlo. Acá no se trata de un concurso de imitadores de Marcos Mundstock, sino de ser gracioso y entretenido. Lo que no podés hacer es imitar al otro: tenés que hacer que esos mismos chistes suenen graciosos en tu mandíbula. Y ese fue mi camino, tratando de crear siempre mis versiones de los personajes y de los sketches, basados siempre en lo que está escrito y buscando que el efecto no cambie”, contó a El País Roberto Antier, reconocido actor argentino, que mucho público uruguayo conoció a través de la televisión, por una larga lista de trabajos que incluyen Celeste (junto a Andrea del Boca), Matrimonios de algo más, Gasoleros, La banda del Golden Rocket. “Trabajé en mucha novela, de galancito”, recuerda hoy con un aire de humor.

Claro que no es fácil sustituir a un integrante de un grupo tan conocido, y de personalidades artísticas tan fuertes como lo fue Daniel Rabinovich. “Hay una transición. Y hay un grupo de viejos fanáticos (lo de viejos no dicho despectivamente, sino cronológicamente), que prefiere la formación anterior. Yo esto lo comparo con la pregunta sobre cuál es el mejor James Bond. Y creo que a todo el mundo le pasa, que es el primero que vio. Yo soy de la camada de Roger Moore, y las personas mayores elogiaban más a Sean Connery”, explica Antier muy gráficamente.

figuras históricas del gran colectivo humorístico.

“Creo que las caras son tema de fans muy dedicados. No es la mayoría. Con Les Luthiers, la mayor parte de la gente disfruta el espectáculo independientemente de quién hizo el chiste. Pero también sucede mucho que hay espectadores que puede tener prejuicios, pensando que con la formación nueva no la van a pasar bien. Y a los cuatros minutos de comenzado el show, se están riendo como locos, y se pasan riendo todo el espectáculo. Pero creo que es un prejuicio, que sobre todo suele ser dicho por quien no lo vio, y piensa que le va a pasar si lo ve. Pero no pasa con el que ya vio con las nuevas formaciones”, asegura.

Roberto Antier, de Les Lutheirs. Foto: Difusión

Para varios de los artistas que se incorporaron cuando el grupo ya tenía una larga historia detrás, no era fácil trabajar de reemplazantes. Y eso fue todo un aprendizaje. “Creo que Les Luthiers fue aprendiendo la manera de trabajar con sus reemplazantes. Tomás Mayer-Wolf y yo entramos prácticamente juntos a Les Luthiers, y nos ponían para entrenamiento, eligiendo muchas veces uno en qué sketches quería participar. Pero en la modalidad anterior, los reemplazantes solamente entraban ante un problema de salud de algún integrante, por ejemplo. Y eso tenía como un sabor agridulce: disfrutabas de hacer la función, pero detrás estaba que era por la enfermedad de un compañero”.

“Gran Reserva, el show con el que nos vamos a presentar en Montevideo, tiene, entre otros números, a un conductor de un programa de música de mala calidad, al que le llega un cuarteto de cuerdas de música clásica, dando un contarse muy divertido. Luego hacemos música country, en una escena de un western. Después bolero, tarantela, jazz, rap, balada, una marcha militar. Este espectáculo es muy variado, en estilos y en protagonismos. Entre las cosas que me tocan hacer, hay dos clásicos de Les Luthiers: El texto divagado, que es un texto con el cual el conductor se va todo el tiempo por las ramas, y una vieja gloria del music hall, que es José Duval, un hombre de una edad incalculable, que hace sufrir mucho a la persona que lo entrevista”, adelanta Antier, agregando que una de las claves del éxito es todo el mecanismo de relojería que hay dentro y fuera de escena, para que la máquina del humor funcione con precisión.

“Les Luthiers en vivo gana mil veces con respecto a lo que se puede ver en Youtube, porque es un espectáculo netamente teatral. Lo podés ver en un video en tu casa, pero en un teatro lleno, produce un efecto increíble”, recomienda el artista, cuyo vínculo con el grupo argentino de humoristas tiene toda una larga historia detrás.



“Yo conocí a Les Luthiers en mi adolescencia, a través primero de los discos. Pero las entradas eran como las de comedia musical, para mi bolsillo de adolescente no era fácil verlos. Había que juntar la plata para ir, y me iba arriba del todo de las galerías del Teatro Coliseo. Allí los vi por primera vez, en Mastropiero que nunca. Y un día, en el programa Feliz domingo, donde participaban los estudiantes de Secundaria, concursamos para ganar el viaje a Bariloche. Y yo hice un número de Les Luthiers, y ganamos el viaje a Bariloche. Fue tremendo”, recuerda Antier.

Les Luthiers, cuando recibió el premio Princesa de Austrias, en 2017. EFE

“Y después, haciendo mi primera obra de teatro, yo tenía 19 años y al terminar la función, me fueron a saludar a los camarines Marcos Mundstock y Daniel Rabinovich. Para mí eran como Lennon y McCartney. Y Daniel, pese a que su rol era fundamentalmente actoral, no se sentía actor. Y admiraba mucho a quienes sí lo éramos, aunque fuéramos principiantes, como era yo. Y él me abraza, y me invita a ver los espectáculos de ellos cuando quisiera. Y empecé a ir todos los días, a ver desde entre patas, Luthierías. Y ahí tomé contacto con ellos, y aunque luego en algunos momentos ese contacto se diluyó, siempre me quedó con ellos la mejor onda”, remata el actor.