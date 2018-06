“Estoy viviendo el sueño”

Una combinación extraña es la magia con la comedia, pero a Agustín Aristarán, más conocido como Radagast, la fórmula le sale muy bien.



Este sábado y domingo se presentará en el Teatro Metro para despedir su espectáculo Radagast (quedan entradas por Abitab desde 890 pesos), y mientras afina los detalles para su siguiente show (estrena en setiembre), disfruta de su éxito. Es que el muchacho nacido en Bahía Blanca hace 34 años logró la masividad gracias al espectáculo de Netflix Yo soy Rada, que tras su estreno en febrero, solo agigantó su estatus de celebridad, mientras que las búsquedas por el hermano de Radagast es una de las más frecuentes en Google. De eso, de la canción que le escribió a Xuxa, de su show y sus casi dos millones de seguidores en redes charló Aristarán, o Radagast, con El País.



—La relación que contás con tu hermano está buena. ¿Cómo le sacás el jugo a eso?



—Es la cotidianidad de mi vida, llevada a mi mundo absurdo. Después es contar lo que fue al principio, que a mi hermano le vaya tan bien en la escuela y a mí me cueste tanto, y la admiración profunda por él.



—Tu relación con la magia nació cuando tenías 12 años, ¿pero cómo surge el stand up?



—Siempre hice comedia de distintos tipos: improvisación, clown, malabares y circo. Me metía en cuanta cosa había por aprender. Y el stand up llegó por un reto de mi novia, que dijo: “¿Por qué no lo hacés?” Le dije que me parecía una actividad mediocre y dijo: “Porque sos un ignorante, porque nunca viste stand up de verdad”.



—¿Y entonces?



—Empecé y me cerró la boca. Es increíble, me voló la cabeza. Es una técnica muy sencilla, aunque como todo lo sencillo, muy compleja. Tenés algunos tips y el resto es hace lo tuyo, armá tu propio mundo y contalo de manera graciosa. Hay algunas recetas para armar la estructura de un chiste, y después hacé lo tuyo.



"Las redes sociales me cambiaron la vida completamente" dice Radagast. Foto: Difusión

—La generación de expectativa viene de los dos lados.



—En realidad la magia está muy emparentada con la comedia por la descarga de una sorpresa. El chiste funciona por sorpresa, y sin sorpresa no hay chiste; tampoco truco de magia.



—No es común hacer comedia y magia al mismo tiempo. ¿Cómo las uniste?



—En verdad no es magia y stand up, es magia con otro montón de cosas: hay clown, personajes, hago música en vivo en el show, y hay magia, pero no es un show de magia. Es un show de comedia en la que aparece y desaparece la magia, como por arte de magia.



—¿De qué va el espectáculo?



—Al palo. Es un show con mucha energía, es un unipersonal. Es una hora y media y quedo hecho pelota.



—Será divertido verte después de la función.



—Al día siguiente duermo todo el día hasta la función. A veces hacemos dos funciones por noche ,y es salado. Pero está buenísimo, ¿qué más quiero?



—Además del show, ¿vas a presentar algo nuevo?



—Sí, habrá algunas cositas de lo que voy a presentar en setiembre, hay algunas partes de Netflix, algunas que no se vieron en el especial que tienen que ver con el espectáculo anterior. Algunas canciones de mi disco de la banda And The Colibriquis, que voy a presentar este año, pero se van a divertir mucho y se van a sorprender de la velocidad del espectáculo.



—¿Y ese nuevo espectáculo?



—Lo estoy armando ahora y lo estreno en setiembre en el Metropolitan de Buenos Aires. La magia es, cada vez más, un momento donde aparece. No es que me ponga a hacer un truco de magia, sino que suceden cosas mágicas en el show.



—Sos más tranquilo en persona que en tus shows.



—Digo que me gusta mucho la comedia, me río y me cago de risa todo el día, también juego, pero soy tranquilo. Así voy a las reuniones de padre de mi hija, no con una corneta.



—En las redes sociales también tenes una llegada enorme.



—Me cambiaron la vida completamente. No solo en popularidad y en oportunidades; también en la manera de escribir comedia y animarme a hacer un montón de cosas. Entonces en Instagram, la plataforma en la que más trabajo, me da la posibilidad de hacer lo que se me cante, y que a la gente le guste lo que se me cante.



"Que el televisor me sugiera ver mi especial es muy loco" dice Radagast. Foto: Difusión

—¿Cómo hacés para ponerte en ese nivel de efusividad para los espectáculos?



—Como hace Batman cuando se pone el traje y sale a proteger a los más débiles, yo me pongo el traje de Radagast y salgo al escenario. Lo hago desde antes de poder pensarlo, comencé a los 12 años, entonces es muy natural en mí, sale. Está esperando a ser llamado. Así dejo a Agustín y me pongo el traje de Radagast.



De un especial a tener comentarios de Xuxa

—¿Cómo te llegó la propuesta de Netflix?



—Fue un mail del señor Netflix que me dijo: “Queremos producir tu espectáculo para todo el mundo y traducido a 40 idiomas”. Sí, una locura. Me sigue sucediendo, y que me sugiera ver mi especial es muy loco. Qué loco lo que le ha de estar pasando a este pibe en la cabeza.



—¿Y qué es lo que pasa por esa cabeza?



-Amor, alegría, gratitud. Todo lo que se te ocurra, bueno, está pasando. Estoy viviendo el sueño que siempre tuve. Siempre fui agradecido por lo que me pasa, porque siempre pude vivir de lo que me gusta, vivir bien y conocer lugares lindos, pero hacer dos funciones en el Teatro Metro, un teatro tan grande, y sentirme en mi lugar en todos lados, es zarpado.



—Hacés música y le escribiste una canción a Xuxa.



—Me encanta escribir canciones que se tratan de mi universo, mi adolescencia y la infancia. A Xuxa le hice una canción, que ella reposteó en sus redes y comentó agradeciéndome la atención, y ahora sale el disco, se llama Fan de Xu. También le escribo a Simba, y eso. Vivo de jugar.