Un viaje relámpago para promocionar "Un rato con él"

Un viaje relámpago, que solo los artistas de primer nivel se pueden permitir. Hoy después del mediodía, el actor y productor Adrián Suar y el actor y escritor Julio Chávez tomaron un avión privado para venir desde Buenos Aires al Aeropuerto Carrasco. En la sala vip de la terminal aérea, dieron una conferencia de prensa de media hora, para promover la comedia dramática Un rato con él, que el viernes 15 de junio (a las 20.00 y a las 22.00) estará en El Galpón. Salvo una breve visita al free shop de Suar, porque quería comprar unos perfumes, nada se salió de lo previsto. A las 16.00 ya estaban de regreso en Aeroparque.

Con esta obra, Suar actuará por primera vez para el público uruguayo, y se estima que se van a agregar funciones, para el sábado 16 y domingo 17 de ese mes. Hay entradas en Tickantel, desde $ 2.450 a $ 950.

Sin duda, se trata de dos actores de carreras muy distintas; Chávez con una trayectoria mucho más vinculada a la formación teatral rigurosa, y Suar más vinculado a la comedia ligera. Pero como ellos señalaron, esta comedia dramática les permite no solamente un punto de encuentro, sino incluso pasarse más uno hacia el terreno del otro. “Siempre aprendo al lado de Chávez. Julio es un actor muy versátil en el escenario. Incluso con el mismo texto, el mismo material, no son las mismas funciones todos los días. Y eso a mí me enriquece muchísimo”, comentó Suar.

“Estamos muy felices, con mucha expectativa. Yo amo Uruguay y me parece que a Julio le pasa igual. Nunca vine a hacer teatro a Uruguay, y la verdad es que estoy muy contento porque me une una relación muy profunda con este país. Vengo a Uruguay prácticamente todos los años: pero venir a trabajar no lo hice nunca”, agregó el reconocido productor argentino.

Por su parte, Chávez puntualizó: “Adrián en mi vida artística es muy importante. Él me ayudó a diluir conocimientos que yo adquirí durante muchos años, de una formación bastante al margen de lo que es lo popular. Y él, como productor, me abrió las puertas de una manera muy generosa, a proyectos importantísimos para mi vida: Epitafios, Tratame bien, y lo último El maestro, que entiendo que se dio acá en Uruguay. Adrián me ha hecho sorprenderme de mí mismo, porque me ha permitido que me expanda muchísimo. Y él en el escenario me ha sorprendido por lo sensible que es: él no guarda nada con codicia, con avaricia. Él es muy ingenuo, y tiene una gran capacidad de sorpresa. Y me ha enseñado que no todos los recursos que tiene la comedia son fáciles. En Un rato con él por momentos me siento haciendo payasadas, que apruebo completamente desde el punto de vista artístico”.

Un rato con él es un espectáculo que se estrenó el año pasado y ha sido un éxito de público en Buenos Aires. Cuenta la relación entre Gregorio (Chávez) y Darío (Suar), dos hermanos, hijos de diferentes madres, distanciados hace años. Cuando el padre de ambos muere, se ven obligados a encontrarse para repartir la herencia. Y ese encuentro, que al principio ambos creen que será protocolar, les va a deparar muchas sorpresas. “Es una historia universal, porque tiene hermanos, conflictos familiares. A todo espectador, esta obra le va a hacer algún tipo de pregunta. Es algo muy de la vida cotidiana”, remata Suar.