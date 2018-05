Ver a los actores favoritos sin viajar

El fin de semana último, Facundo Arana y Araceli González colmaron de público la platea del Teatro Metro, y tuvieron que agregar funciones de Los puentes de Madison. La semana anterior, mientras Gerardo Romano se presentaba en el Auditorio Nelly Goitiño con Un judío común y corriente, Virginia Lago lo hacía en El Galpón con La panadera de los poetas. Sin duda este año las visitas porteñas están a pleno, y también ha subido la calidad de muchas propuestas. Ya no son obras menores improvisadas para salir de gira, sino espectáculos enjundiosos, igual que como se presentan en Buenos Aires. Y en menos de dos semanas llega otro de los más esperados: Un rato con él, que reúne en el escenario mayor de El Galpón a la dupla Adrián Suar-Julio Chávez. El viernes 15 de junio dará dos funciones, a las 20.00 y 22.00, y el sábado 16 otras dos, en el mismo horario. Y ayer se agregó una función más, el domingo 17, a las 19.00. Hay tres funciones ya agotadas, y una cuarta que está casi toda vendida.

“Si me preguntás si esto responde a una movida hacia Uruguay, te digo que no. Si no vienen para acá se van para Córdoba u otra ciudad. En el caso de Suar y Chávez, ellos decidieron salir de gira, con ciertas condiciones. Son giras cortas, sobre todo por el trabajo de Adrián Suar. Solo dan funciones de viernes a domingos, no de miércoles a domingos, como hacen otros espectáculos. Y son pocos destinos, con teatros grandes, y que puedan llegar en avión”, explicó a El País el productor Diego Sorondo, quien trae Un rato con él a Uruguay.



“Lo que se trae es muy diferente. Una cosa es traer a Suar y Chávez, y otra es traer Menopausia Show, con María Valenzuela, y otra El otro lado de la cama, con Nico Vázquez. Ahí tenés tres público totalmente diferentes. Está la señora popular que quiere ver Menopausia Show, y hay un público que muere con ver a Julio Chávez en el teatro. Y hay un público de gente joven que quiere ver a Nico Vázquez y Benjamín Rojas. Eso es variado y hay para todos los gustos”, agrega el productor.

Según Sorondo, los espectáculos que están viniendo de Argentina con figuras reconocidas, son de los más variados géneros y estilos y apuntan a público diversos.

Mario Morgan, productor teatral uruguayo con muchas décadas de trayectoria, coincide con Sorondo. “El público pide en todas partes lo mismo: buenos espectáculos. Y en general prefiere comedias y con artistas conocidos. Y el público siempre es fiel a sus ídolos, aunque lógicamente, también con el correr de los años ha ido habiendo una renovación. La gente sigue a los viejos artistas, y a la vez hay nuevos artistas argentinos que tienen acá su público. Les Luthiers, por ejemplo, es un clásico, y siempre ha sido una carta muy fuerte acá en Montevideo. Pero también ahora voy a traer a Fátima Florez, una artista que viene con mucha fuerza. Son distintos públicos: Les Luthiers lleva un público masivo, es un grupo que ha sobrevivido a todas las épocas y a todos los cambios de formación del grupo. La gente lo sigue incondicionalmente”, analiza Morgan.

Les Luthiers llegará en setiembre con su último espectáculo Gran Reserva, al Auditorio Nacional Adela Reta, con el que celebra 50 años de trayectoria.

En principio van a dar tres funciones, y las entradas se pondrán a la venta en junio. Por otra parte, la humorista porteña Fátima Flórez vendrá al Metro, con Fátima Flórez Superstar. Se trata de un show con música en vivo y cuerpo de baile, en el que además la artista despliega también sus imitaciones más clásicas, como Susana Giménez, Raffaella Carrá y Cristina Kirchner, trabajo que le valió el Premio Estrella de Mar de Oro, en Mar del Plata.



Morgan afirma que no cree que el público uruguayo siga más a los espectáculos argentinos que a los del propio país, aunque reconoce que los artistas de la vecina orilla cuentan con ventajas. “Lógicamente el actor argentino tiene a su favor la televisión, y logran conquistar al público que los sigue desde la pantalla. El actor uruguayo no cuenta con eso”, asegura el productor, quien también baraja volver con un show de Martín Bossi más hacia fin de año.

Pero no todo son aplausos y figuras de la tele en los escenarios montevideanos. Como señala Sorondo, él recibe muchas críticas de uruguayos que se quejan de la contracara del asunto: los precios de las entradas. “Hay una parte de los uruguayos que no valora el esfuerzo y el riesgo que hay en una movida tan grande como traer espectáculos y artistas de otro país. En mis redes sociales, a nivel de mi productora, nos critican mucho los precios de las entradas. Y sin embargo, no tienen ni idea de lo que cuesta traer un espectáculo de afuera. Desde los pasajes aéreos, los despachantes de aduana, los impuestos uruguayos, y los que cuestan los hoteles cinco estrellas y las comidas en Uruguay. Y lo que cuesta el teatro, el personal de carga y descarga, y los traslados internos. Más la publicidad, más los cachets de los artistas”, puntualiza el productor.

“A veces me critican en las redes, y leo cosas como ‘qué lastima que lo hacen para gente que puede pagar esas entradas’. Pero no soy yo quien elijo qué público puede ir a un espectáculo así. Es el mercado el que pone los precios. La gente no piensa que gracias al productor que está arriesgando, se puede ver a Chávez o a Suar en Uruguay. Y hay otros que en las redes escriben que si se van a Buenos Aires es más barato. Y eso es un disparate. El teatro en Argentina no es barato: las entradas cuestan 900 o mil pesos. Y si te vas a verlo allá, con lo caro que está argentina, es un disparate lo que gastás”, señala Sorondo, quien viene creciendo en su trabajo de productor teatral.