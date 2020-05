La uruguaya Nadia Mara es la nueva primera bailarina del Ballet Nacional del Sodre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"¡Bienvenida Nadia Mara! Será un placer tenerte nuevamente en nuestro país… pero esta vez como parte del BNS". Con esa breve frase en Twitter, anoche el Ballet Nacional del Sodre anunció que tiene nueva primera bailarina: la uruguaya Nadia Mara, que el año pasado protagonizó Onegin como figura invitada y que es señalada como "la nueva Riccetto", a causa de los puntos de contacto que tienen las carreras de ambas.

Nadia se formó en la Escuela Nacional de Danza del Sodre y luego de 15 años de trayectoria en el @AtlantaBallet regresa a Uruguay como primera bailarina del BNS. pic.twitter.com/GrLENdDDAX — Ballet Nac. SODRE (@BNSballet) May 23, 2020

Mara se crió en Malvín Norte y comenzó a bailar desde muy niña. Se graduó en la Escuela Nacional de Danza del Sodre y se fue de Uruguay a los 18 años, por convocatoria del mismo profesor que en su momento se llevó a María Noel Riccetto a Estados Unidos. Con 19 se incorporó al Ballet de Atlanta, donde estuvo 15 años como primera bailarina.

En su cuenta de Instagram, Mara compartió una emotiva despedida del Ballet de Atlanta y escribió que "después de 15 temporadas increíbles, estoy cerrando un capítulo y diciéndole adiós a este lugar especial, al que llamé 'hogar' durante todos estos maravillosos años".

En ese post, la bailarina agradeció a todos quienes la acompañaron en este camino y anunció con entusiasmo la vuelta a Uruguay para incorporarse al BNS. "Estoy muy orgullosa de esta hermosa compañía y no puedo esperar a compartir escenario con todos los impresionantes bailarines de mi país".



"Yo me siento muy cómoda en esa compañía (el Atlanta Ballet), por eso estoy allá hace tanto tiempo. Me fui muy joven de Uruguay, y no fue fácil, porque soy muy familiera, muy de los amigos. Y allá me abrieron las puertas, y me dieron muchas oportunidades que me ayudaron a crecer artísticamente. Siento que allá en Atlanta me formaron muy bien", dijo el año pasado en entrevista con El País, en la previa a su participación en Onegin.

“Es muy lindo también tener a Nadia visitándonos, dado que nuestras carreras son similares. Ella seguirá bailando en Atlanta o en donde sea, pero la sensación que le va a dar pisar en escenario del Sodre va a ser única. Lo puedo asegurar", había anticipado, antes de estrenar Onegin, Riccetto en referencia a su colega, que también fue Tatiana en ese importante ballet.