Títeres Cachiporra está de cumpleaños

La compañía de títeres Cachiporra está cumpliendo 45 años de trabajo, y como siempre ha tenido un fuerte compromiso social, en esta ocasión presenta un espectáculo que atiende a la situación de los niños que crecen en hogares donde los padres (en particular las madres) no están presentes.



Se trata de La madre de todos los animales, que desde mañana se puede ver en la Sala Dos, de Teatro Circular. Quedará en cartel los sábados y domingos a las 16.00, y las entradas se vende en la sala, a $ 300. Hay una promoción de dos entradas al precio de una, para todo público. Reservas, tel. 098 888 446.

La aventura comienza cuando la abuela le lee a Agustina las historias que más fascinan a su nieta. Pero como en el libro faltan las ilustraciones, y la niña decide buscarlas ella misma. En una mezcla de realidad y fantasía, la protagonista se lanza a introducirse en ese libro que conoce tan bien, en procura de los personajes que tanto quiere.



“La técnica fundamental que vamos a usar en este espectáculo es la de la manipulación directa, trabajando a la vista del espectador, sobre una mesa. Son algo así como marionetas, con un poco de teatro de sombras, y algo de luz negra. Apuntamos a un espectáculo muy íntimo, pequeñito. Tiene el objetivo de ser para los niños más chiquitos. Muy comprensible, muy amigable”, explicó a El País Javier Peraza, fundador de la histórica compañía de títeres.

En escena estarán Ausonia Conde (también a cargo de la dirección del espectáculo), Ernesto Peraza, Martín Peraza y Javier Peraza, quienes han apostado a conjugar una historia divertida, poética y sorprendente.



“Esta obra tiene el formato de ser un cuento, y entrar dentro del libro, donde la cosa no es como parecía afuera. Por eso, en este caso el texto de la obra es para nosotros significativo. En cuanto al montaje, lo pensamos casi como un espectáculo ambulante. Incluso la parte técnica la tenemos resuelta nosotros mismos. Porque siempre apuntamos a que nuestros espectáculos no tengan que ser dados de baja por no tener una sala forma. Y así poder salir de gira, o presentarla en otros lugares. Además, es una manera de preservar un repertorio”, afirma el titiritero, remarcando que la obra es breve, que dura menos de una hora, para ser bien accesible a los más chicos.

A la hora de pasar raya a 45 años de trayectoria, Javier Peraza analiza: “Todo ha ido cambiando, pero creo que nosotros hemos tenido una cosa positiva. En otros grupos, es una tendencia en esto del teatro de títeres que los artistas se afinquen en una forma, y en una técnica, que terminan trabajando durante mucho tiempo. Pero nosotros siempre hemos intentado en cada producción, ir un poco más, tratar de descubrir algo que nunca habíamos hecho”, señala Peraza, cuya compañía, con el correr de los años, ha trabajado con muchos compañeros de ruta, desde la Comedia Nacional hasta la Filarmónica de Montevideo.