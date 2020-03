Teatros cerrados con pérdidas incalculables: se empiezan a buscar ayudas para los actores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con todos los escenarios cerrados, el teatro uruguayo vive su peor momento. Ayer el Sodre difundió a través de El País que solamente la cancelación del ballet Un tranvía llamado Deseo, generó ocho millones de pesos de pérdida. Héctor Guido, directivo de El Galpón, explicó a El País que las pérdidas son muy difíciles de calcular, pero que en líneas generales, el costo anual de sacar adelante la compañía es de un millón de dólares.



“Según las cifras del ejercicio 2019, un día con El Galpón cerrado equivale a 135 mil pesos de gastos, vinculados a sueldos, mantenimiento, producciones y demás”, explica Guido, quien confirmó que la semana pasada la compañía tuvo que enviar a más de 30 empleados a seguro de paro, en su mayoría técnicos y personal de sala y administrativo.



Con respecto a Socio Espectacular (el sistema que permite a través del pago de una cuota ver espectáculos de diversas salas), Guido adelantó que se está barajando la idea de buscar fijar una cuota solidaria para quienes quieran colaborar con el teatro desde ese lugar.



Washington Sassi, presidente de la Federación Uruguaya de Teatros Independientes (Futi), contó que desde la Dirección de Cultura del Mec se está armando un proyecto para ver de ayudar a los artistas y a las instituciones, con fondos públicos y privados. Sassi agregó que también desde el Departamento de Cultura de la Intendencia hubo una iniciativa en esa dirección.

El presidente de Futi señaló que no es fácil calcular las pérdidas que vive hoy el teatro local. “No es fácil calcular las pérdidas. Y las dificultades más grandes radican en los individuos, que cuando vos pedís una información, dan muchas vueltas para dártela. Tenés que presionar día a día para poder obtenerla”.



Sassi afirma que no es fácil recabar cifras del sistema teatral en nuestro medio. “Debe de haber unos cuantos que no creen que pueda tener un valor importante recabar esa información”. Según explicó, el apoyo oficial se destinaría por un lado a las compañías y por otro a los artistas más necesitados, aunque todo eso recién se está empezando a delinear. También adelantó que no se descarta que los artistas trabajen en generar contenidos artísticos on line, a modo de contraprestación.

Más allá de El Galpón, que es la compañía teatral privada de mayor volumen, otras compañías teatrales están enviando personal a seguro de desempleo. Teatro Victoria mandó a seis de sus empleados, y Teatro del Notariado, lo hará a fines de este mes.



Por otra parte, Alicia Dogliotti, presidente de la Sociedad Uruguaya de Actores, comentó a El País que se está haciendo un relevamiento del impacto de la emergencia sanitaria en la gente de teatro, estimando que se buscará dar apoyo a por lo menos unos 250 artistas, cálculo hecho sobre una parte lo que quedaron sin trabajo en estos días de marzo.

La realidad de cada sala es distinta. Alejandra Mijlovitz, empresaria que está al frente de Teatro del Notariado, afirmó: “No voy a hablar de cifras en estos momentos, en que la situación es horrible. Teatro del Notariado es una empresa totalmente regularizada, con todos en el BPS, y por lo tanto nuestros técnicos van a ir a seguro de paro a partir del 1° de abril. Pero para paliar esta situación que estamos viviendo, la sala tiene el apoyo de Macromercado, y la vamos a ir llevando de esa manera”. Y más en general, reflexionó: “Los actores están pasando realmente mal. Sabemos que en general ellos no están en regla, y por lo tanto no pueden acogerse al seguro de paro”.

Rafael Cotelo, al frente de Magnolia Sala, tampoco quiso pasar cifras sobre lucro cesante, aclarando que “todavía” no ha tenido que mandar a nadie a seguro de paro.



Ante el panorama, variado y de mal color, Dogliotti agregó que Sua creó un sitio, Emergencia solidaria, para dar información y ayuda a los actores.