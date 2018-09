“Siento que estoy en un constante proceso de aprendizaje”

La comediante argentina regresa este sábado, a las 21.30, a nuestro país para presentar una versión renovada de su unipersonal, Cosa de minas, ahora en la Sala Teatro del Movie. Entradas en la boletería de la sala o por el sitio web de Movie desde 500 pesos.

—Hace ocho años que hacés Cosa de minas, pero siempre le vas modificando algo. ¿Cómo es hacer una obra en progreso por tanto tiempo?



—Esta es la octava temporada del show y hay una anécdota graciosa, porque al principio lo íbamos a hacer por dos meses, febrero y marzo de 2011 y el teatro tiene esto que mientras vaya gente, la obra sigue en cartelera. Es raro que alguien baje una obra de cartel cuando la sala está llena. Y siempre lo fuimos modificando, lo único que no le cambiamos fue el nombre. Lo fuimos aggiornando, porque dejó de ser un show de stand up para pasar a ser un espectáculo teatral que tiene pantalla y un poco de coreografía. Siempre le estamos poniendo cosas nuevas.

—¿Y qué hay de nuevo este año?



—El final lo cambié mucho, ahora hay un video que la última vez que fui a Montevideo no estaba. Al espectáculo lo voy cambiando por partes. Ahora lo que más diferente que tiene es el final, y después lo voy ajustando, porque un monólogo es un work in progress permanente donde un material que venía haciendo hace cinco años, me doy cuenta que tiene un remate mucho más gracioso y lo cambio. y el monólogo no cambió, pero el remate superó al anterior. Lo que va pasando con el show es que el espíritu es el mismo y hablo de temas parecidos, pero voy renovando el material. Y las cosas que no me pasan más, las dejo y cambio por otras.

—¿Qué es lo que te pasa ahora?



—A lo que le estoy dando mucha más bola este año es a los cambios de estado anímico. Me gusta mucho reírme de esas cosas que pasan, cuando nos van cambiando los estados anímicos.

—¿Estados anímicos en el mismo día o en la misma conversación?



—En la misma hora. Siempre me sorprendo porque me pongo a reflexionar y digo, “¿qué me pasó, si hace cinco minutos estaba bárbara?”. Esas cosas me parece que nos pasan a todos, aunque a veces uno tenga la sensación de que le pasan solo a uno. Por eso está bueno ponerlo en comedia.

Gurmann: “Al espectáculo lo voy cambiando por partes. Ahora lo más diferente que tiene es el final”. Foto: Difusión

—Eso requiere mucha observación para ver qué pasa.



—Sí, el otro día comentaba en Twitter que me siento como una socióloga trucha, totalmente primitiva y sin ningún fundamento científico, pero que uno observa la realidad por cosas que la gente empieza a usar, o ridiculeces que todo el mundo hace, y uno está con la mirada atenta. De las cosas que más me gustan hacer es ver qué le pasa a la gente y encontrar un buen chiste para eso. Eso es lo más lindo.

—¿Y cuál es el disparador?



—Mi principal disparador son cosas que voy pensando, que me pasan en la vida y me generan material. Pero después, yo soy muy callejera, me gusta mucho observar lo que veo en la calle y eso me da inspiración. Tengo mucha afinidad con lo cotidiano y me gusta hacer material con eso.

—¿Cómo es el proceso de escritura para tus espectáculos? Si bien aparentas decir cosas sin pensar, debe ser un proceso complejo para escribir.



—No es que me siente con el culo en la silla a escribir, sino que se me ocurre hablar de algún tema y el disparador puede ser hablar de cualquier cosa. Entonces, el tema lo voy escribiendo arriba del escenario, porque tengo claro qué quiero decir y lo voy puliendo función a función. A veces me pasa que hay un material que pienso, todavía no da tanta gracia, pero hay algo. Mucho material lo escribo o termino de pensar cómo rematarlo arriba del escenario. Aparte soy muy física y hay cuestiones que no dependen de un guion sino de algo físico, de lo que me sale en ese momento visceralmente.

Gutmann: “De las cosas que más me gustan hacer es ver qué le pasa a la gente y encontrar un buen chiste para eso”. Foto: Difusión

—Es como una sesión de improvisación entonces.



—Porque sé por dónde quiero ir y lo que quiero decir, no es algo que me pintó decir en el momento. Pero cómo lo voy a decir, lo termino de definir en el momento. Es un proceso muy lento igual, porque antes era una enfermita de la letra y creía que ahí estaba la cuestión. Cuando me fui relajando me di cuenta que lo importante no era solo la letra, sino cómo lo ibas diciendo, entonces es un proceso. Hace muchos años que hago stand up, pero nunca me subo al escenario pensando que lo sé todo, siento que estoy en un constante proceso de aprendizaje.

—Tu esposo Sebastián Wainraich tiene show en Netflix ¿para cuándo el tuyo?



—Creo que las cosas llegan en el momento que tienen que llegar, trato de no apresurar las cosas, pero pienso que en algún momento el especial de Netflix va a estar. En 2020 o 2045, pero va a estar, porque todo llega.