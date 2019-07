Sebastián Almada: "Hoy vende más la desgracia que la felicidad"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Esta semana el exitoso cómico uruguayo radicado en Buenos Aires estará en Montevideo, en tres formatos bien distintos. Mañana estará en Los Soprano, en la rambla del Parque Rodó, con un unipersonal. Luego, el jueves presentará en el boliche Don Bigote (Luis Alberto de Herrera y Vaz Ferreira) un adelanto del show que prepara con Maxi de la Cruz, para octubre en Teatro Movie. Y el viernes y el sábado sale al escenario con mayor despliegue, en Siempre juntos, el musical que Carmen Barbieri trae a Teatro Metro.

“Con Maxi estuvimos trabajando juntos este verano, haciendo una comedia inglesa, Chorros, con la que nos fue muy bien en Mar del Plata, en un elenco de nueve actores. Pero esta es la primera vez que nos juntamos con Maxi para hacer teatro los dos solos. Y estamos calentando los motores, para el espectáculo que vamos a estrenar en Teatro Movie. Con él somos amigos desde hace muchísimos años, y los dos somos hijos de artistas capos en el humor. Y juntarnos era algo que queríamos hacer hace mucho. Nunca podíamos por las ocupaciones de cada uno, hasta que un día decidimos poner una fecha y hacerlo”, explica Almada sobre este mano a mano con Maxi de la Cruz, en el que harán partes en solitario y partes a dúo.



Carmen Barbieri, junto a Fede Bal. Foto: Difusión

Almada ha estado últimamente en las noticias por sus problemas de salud, y ahora, ya recuperado, viene el momento del escenario. “En este oficio incluso a veces tenés que subir al escenario con alguna nana. Pero por otro lado, es lo que mejor te hace. Porque si te quedás, entre la internación en el hospital y tu casa, te achanchás. Parecés un viejo. Entonces, lo mejor que hice fue que, una vez que el médico me dijo que podía volver a trabajar, salir a laburar, subirme a la revista y seguir con el unipersonal y con los shows. Cuando me dieron el alta me puse a laburar”, comenta el actor.

-Este año estás poco en Showmatch.



-Sí, este año que está cumpliendo 30 años, estuve en el primer programa, y en un par de programas más. Pero realmente no tengo tiempo de hacerlo. Tuve que optar entre esta gira y otras cosas que estoy haciendo (que no puedo adelantar), y hacer Showmatch. Y me definí por estos nuevos proyectos que estoy encarando. Estuve muchos años en Showmatch, es mi casa, entro y salgo cuando quiero. Y cuando Marcelo me necesita estoy. Pero esta vez necesitaba tiempo y tuve que decirle que no. Lamentablemente.

-Cambió mucho el programa de Tinelli después de las redes sociales.



-Sí, bastante. El programa de Tinelli no es lo que era antes. Yo estuve en todas las etapas: la que más me gustó fue la etapa de los humoristas. Luego, nunca estuve en el Bailando..., más que haciendo algunos personajes. Tinelli es un número uno, pero uno a veces tiene que despegarse y optar por hacer otras cosas.

Sebastián Almada y Marcelo Tinelli, el conductor que le dio mayor popularidad.

-¿Te sorprendió el alcance mediático que tuvieron tus problemas de salud?



-Lo que pasa es que hoy vende más la desgracia que la felicidad. Entonces, estoy acostumbrado, siempre pasa. Ganás un premio y no pasa tanto. Yo he ganado premios al mejor actor en Carlos Paz, y no hubo un medio uruguayo que lo replique. Me tiene sin cuidado: cuando me enfermo estoy en las primeras planas de todos los portales. Me gustaría más salir en una tapa cuando gano el premio al mejor humorista.

-¿Cómo recordás a tu padre?



-Un gran artista, un gran humorista, un gran músico. Además de un gran padre. Lo iba a ver siempre, a los teatros, al canal. Me encantaba, todo ese ambiente lo viví desde chiquito. Recuerdo todo: lo que escribían, lo que hacían. Me acuerdo mucho de D´Angelo, de Espalter, de las grabaciones de Decalegrón, de Hiperhumor. Tengo 46 años, y viví todo eso, desde los camarines y en los estudios. Me crié en eso. Era un grupo en el que todos eran talentosos. Mi viejo era muy verborrágico, así que hacía los personajes que más hablaban. Como el profesor de Toto Paniagua, o El Chicho. Hicieron muchos personajes muy recordados, sin decir una mala palabra.

Sebastián Almada, un cómico que también es músico.

-Vos también surgiste entre un grupo de humoristas, ¿en eso seguiste un poco su camino?



-Sí, en eso sí. Hace muchos años decían que éramos los amigos de Tinelli, que hacíamos humor junto a él. Y el tiempo fue demostrando que éramos todos humoristas profesionales, y todos seguimos trabajando, seguimos ocupando las marquesinas de los teatros, y haciendo televisión y cine. Junto a Tinelli se formaron un momento de grandes humoristas. Por un lado, los uruguayos, con Pichu Straneo y Alvarito Navia, y también Miguel Ángel Rodríguez, Toti Ciliberto, Pablo y Pachu. No fue porque éramos los amigos de Tinelli: fue un semillero impresionante. Éramos un gran equipo.

-¿Tu padre te llegó a dar algún consejo como actor?



-Cuando falleció mi viejo yo no era todavía actor, así que no lo tuve para que me aconseje. Mi padre nunca me vio actuar: yo empecé cinco años después de su fallecimiento. Y cuando yo empecé como actor, ni siquiera fui a Canal 10, que era donde él había trabajado los últimos años. Me fui a Canal 4, para que no pesara mi apellido. Y entré por un casting. Mi padre me vio sí como músico, y me inculcó que estudie armonía, que fuera al conservatorio, que fue lo que hice. Mi padre falleció a los 55 años, era muy joven. Yo tenía 16 años. Tenía cáncer y el último año sabíamos que ya no le quedaba mucho tiempo.

Marcelo Tinelli y Sebastián Almada, que este año no participa en Showmatch

-¿En qué te parecés a él?



-Habría que preguntarle a mis familiares. Creo que a la hora de laburar, quizá que a mí me gusta dirigir, llevar el grupo. Soy medio el líder de la manada, pero en el buen sentido. Yo encaro los proyectos y voy guiando a todo el grupo. En eso nos parecemos: él lo hacía también.

-El humor cambió mucho.



-Lo que cambió fue la sociedad y el mundo. El humor se suma a esos cambios. Lo que antes hacía reír, hoy muchos lo vemos con espanto. Mi humor es naif, y lo mezclo mucho con música. No hace mucha gente lo que hago yo: humor tocando en serio. Hacer humor tocando a Bach o a Mozart. Busco el virtuosismo musical a la hora de hacer reír, aplicando todo lo que aprendí de música. Trato de hacer ese humor, que no lo podía hacer en Videomatch.

Carmen Barbieri, actriz cómica e imitadora. Foto: Ideas del Sur

este viernes La vieja revista porteña traída al siglo XXI Este viernes y sábado a las 20.30 en Teatro Metro, Sebastián Almada se presenta junto a Carmen Barbieri en Siempre juntos, un espectáculo que trae la revista porteña renovada a Montevideo. Entradas en Abitab, desde $ 990 a $ 1690.



“Nosotros decimos que es una revista 2019, porque no es la vieja revista porteña. Es un gran music hall, con una historia que tiene que ver con la familia de Carmen Barbieri, con el retiro de Santiago Bal, con el hijo, y con toda esa tarea de haber seguido siempre con la revista sin dejarla morir. Ese es el hilo conductor, pero después tiene todos los cuadros de una revista. El cómico (ahí es donde entro yo), un sketch en el que participamos todos. Hay monólogo de Carmen, otro mío, otro de Fede”, describe Almada sobre qué se verá este fin de semana en escena.



“Hay un cuerpo de baile impresionante. Nuestra vedette era Valeria Archimó, pero el miércoles se lastimó un pie y no va a poder actuar por las funciones que tenemos por delante. Entonces entró en el elenco Mónica Farro, que debuta justamente ahora en Montevideo y luego nos acompaña por el resto de la gira”, agregó.