Rosina Gil: "Volver al Ballet Nacional del Sodre no lo tengo en los planes"

La gran bailarina uruguaya regresa al BNS para protagonizar (sábado y domingo) el ballet "Un tranvía llamado deseo" que se estrena hoy y se presentará en el Auditorio Nacional del Sodre hasta el 22 de marzo.

1- ¿Cómo ha sido este regreso al BNS con "Un tranvía llamado deseo?

Está siendo increíble como siempre lo soñé. Es muy intenso, ensayando mucho pero poco al mismo tiempo porque estuve ensayando sola en Estados Unidos en el poco tiempo que tenía por el circo. Estuve imaginándome a los varones, las compañeras en el escenario, las luces. Ahora llegué y ayer fue mi segundo ensayo general con todo, vestuario y luces. De la nada al todo en unas horas y pinta muy bien.

2 - Estás trabajando para el Cirque du Soleil, que es distinto al ballet clásico.

En lo que hago, mi personaje es una bailarina, así que es como lo que había hecho. Lo que cambia es el ambiente, me gusta mucho la gente super animada, todos muy creativos y pasionales. Siempre están preparados para hacer algo nuevo y hay un mundo de posibilidades ahí. Ahora estoy de Artistic Coach que es una especie de asistente, además de estar todas las noches como bailarina. Está bueno porque veo un futuro, cursar otros ámbitos y aprender, eso me interesa para el futuro.

3 - ¿Volver a la danza clásica no está entre los planes?, ¿o volver al BNS?

No creo, ahora estoy bailando acá en puntas y si bien es contemporáneo no me veo bailando un clásico. Sobre volver al Ballet Nacional del Sodre no lo tengo en los planes. No soy de planear mi vida, nunca. El futuro no existe como dicen los aborígenes del amazonas, yo soy igual. Voy el día a día y lo vivo intensamente pero no sé qué pasará. Tampoco me cierro, si se llega a dar lo voy a abrazar y lo enfrentaré, pero ahora me veo más como coreógrafa, asistente o bailando cosas más contemporáneas.