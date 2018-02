Romper una pareja con un plan que sale mal

Hoy a las 21.00, Teatro Circular estrena Mozambique, bajo dirección de Ana Pouso. La obra trata de un matrimonio de 25 años, rutinario, hasta que el hombre conoce a otra mujer más joven, se enamora y decide dejar a su esposa. Pero no pacíficamente: elabora un minucioso plan que se ve afectado por una serie de imprevistos que dan un giro inesperado a esta comedia negra. Va miércoles y jueves a las 21. 30.



Interpretada por Ricardo Couto, Marian Cáceres, Marisa Barboza, Martín Castro y Aline Rava, la puesta promete un vertiginoso juego de sensaciones.

“Me llegó de manera fortuita. Me contacté con Alfredo Allende, quien me la envió. La había escrito, en principio, para un capitulo de Tiempo final, prestigiosa serie de televisión argentina, junto a Sebastián Borensztein. Les gustó tanto que la desarrollaron, convirtiéndola en obra de teatro. Relata situaciones cotidianas que suceden todo el tiempo, tal vez no del mismo modo, pero sí con mucha vigencia, en estos tiempos donde todo parece resolverse con violencia. Y saca afuera esa zona oscura que todos tenemos”, explicó Pouso a El País.