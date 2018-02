Riccetto opinó sobre el vestuario de Agatha Ruiz De la Prada

Hoy al mediodía en el escenario del Auditorio Nacional Adela Reta fue el lanzamiento del ballet La bella durmiente, primer título de esta temporada del Ballet Nacional Sodre, que se verá desde el 15 al 29 de marzo. Entre las novedades, destacó que el trabajo de los telones para El corsario que fueron realizados por el Sodre y el escenógrafo Hugo Millán, y que fueron comprados por el Ballet Nacional de Hong Kong, han sido nominados en China para el Hong Kong Dance Awards. El resultado del premio se sabrá el próximo 20 de abril, pero la nominación ya es en sí una distinción de relevancia internacional.

Más allá de eso, se comunicó que La bella durmiente ya ha vendido 13 mil localidades. Uno de los temas que acaparó la atención fue el vestuario de esa producción, a cargo de Agatha Ruiz De la Prada, y en particular el equilibrio entre el lucimiento y la estética del vestuario, y la comodidad de los bailarines. María Noel Riccetto, primera bailarina de la compañía, dijo al respecto: “Cómo va a ser bailar con este vestuario recién lo voy a poder decir después del estreno. Pero tuvimos la posibilidad de usar uno de los tutús en un ensayo: es un poco más pesado, por tantas pelotitas que tiene. Y hay que hacerle unas modificaciones porque en algunas partes de trabajo con el compañero se hace más difícil. Pero creo que se está trabajando en eso. Me saca de lo convencional. Para mí La bella durmiente siempre fue un ballet dorado, de glamour, de corte. Entonces ponerme un tutú fucsia, que además no es mi color favorito...”.

Consultado el nuevo director artístico del Ballet Nacional del Sodre, Igor Yebra, sobre si se piensa incorporar al elenco en algún momento, y bailar con la compañía para el público uruguayo, el artista contestó que era una pregunta que todo el mundo le hace desde que está en Uruguay. Y respondió: “No es mi prioridad, pero no lo descarto”.

Las entradas para La bella durmiente están a la venta en Tickantel, y valen entre $ 60 y $ 890. Si bien todavía no está pronto el calendario de los elencos, ya se sabe que en la función de estreno bailará Riccetto.