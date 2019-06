Riccetto se despedirá del público del interior con una gira por ocho ciudades

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Del 25 de julio al 10 de agosto el Ballet Nacional Sodre saldrá de gira nacional, y esa travesía artística es por demás significativa, dado que el elenco estará encabezado por la primera bailarina María Noel Riccetto, quien a fin de año se retira del BNS, y por lo tanto, será la última oportunidad que el público del interior tendrá para ver a la gran artista.

La gira abarca ocho localidades, en las que se presenta un programa compuesto por dos títulos: La bella durmiente y Zitarrosa en todos. Este último sin duda despertará sumo interés, puesto que reúne la creación del gran músico popular uruguayo con el arte del BNS.



Zitarrosa en todos. Foto: Santiago Barreiro

La compañía se presentará en Trinidad, en el Teatro Artigas, el 25 de julio, y luego en Durazno, en el Teatro Español, el 27 y 28 de julio.

El 30 de julio estará en Minas, en el Teatro Lavalleja, y el 1° de agosto en Rocha, en el Teatro 25 de Mayo. Después actuará en San Carlos, en el Teatro Unión, el 3 de agosto, luego en San José (Teatro Macció, 6 de agosto), y en Florida (Teatro 25 de Agosto, 8 de agosto). El cierre es en el Teatro Politeama, de Canelones, el 10 de agosto.

Zitarrosa en todos. Foto: Santiago Barreiro

El programa comprende la suite La bella durmiente, con música de Tchaikovsky, con coreografía del maestro argentino Mario Galizzi, sobre la creación según original de Marius Petipa y Lev Ivanov. Además de la presencia de Riccetto, el espectáculo contará con el original vestuario de Ágatha Ruiz de la Prada, que es de una enorme originalidad y belleza. La notable escenografía de Hugo Millán es el marco para esta historia, que se desarrolla en torno a la princesa Aurora y su caída en un profundo sueño, teniendo como hilo conductor el eterno conflicto entre las fuerzas del bien y el mal. Se trata de uno de los ballets más espectaculares y representativos del estilo clásico. La suite revive esta clásica historia seleccionando las mejores danzas de la versión completa.

Zitarrosa en todos. Foto: Santiago Barreiro

La otra carta fuerte del BNS en este viaje al interior es Zitarrosa en todos, con coreografía de la artista uruguaya Marina Sánchez. Con música de Zitarrosa y también del colectivo de tango experimental Bajofondo, el espectáculo propone a través de la danza explorar el arte del gran cantautor uruguayo, sus historias y personajes, sus inspiradas melodías, su voz profunda. A lo largo del ballet saldrá al ruedo la variedad rítmica de sus creaciones, pasando por la chamarrita, la vidalita y la milonga. Pero esta obra procura ir aún más allá de eso, e iluminar el misterio inefable que cubre la creación de todo gran artista: la capacidad para, desde un lenguaje netamente personal y local, trascender su lugar en el mundo y proyectarse universalmente para hablarle a cada ser humano y estar así “en todos”, como dice el título del espectáculo.

La diseñadora española Agatha Ruiz de la Prada, quien realizó el vestuario La Bella Durmiente. Foto: Darwin Borrelli

Consultado por El País sobre qué infraestructura hay en los teatros del interior para recibir al ballet oficial, Igor Yebra, director del BNS, señaló: “Lógicamente, una infraestructura como la que tenemos en el Auditorio Nacional Adela Reta, no hay. Ni la hay, ni puede haberla actualmente. Lo que hay que hacer allí es mejorar las infraestructuras que hay en cada lugar. Yo creo que se está haciendo lo posible por mejorarlas. Pero antes que mejorar una infraestructura, hay que mejorar una carretera para que la gente tenga acceso para poder ir a ese lugar. Y yo lo he visto: hay muchas carreteras que habría que mejorarlas. Si quieres que un país crezca, lo primero son las comunicaciones. Lo primero son los puentes y las carreteras, y luego vienen las infraestructuras de los teatros. O sea que no soy un loco que está pidiendo cosas imposibles sin ser consciente de las prioridades de un país”.

Igor Yebra, el nuevo director del Ballet Nacional del Sodre. Foto: F. Flores

Más allá de su gira al interior, el BNS prepara Noche francesa, que dará del 22 al 29 de junio, y Cuentos de la Selva, obra para niños que va del 3 al 7 de julio. Luego hará Onegin, del 26 de setiembre al 6 de octubre, y cerrará la temporada con Manon, del 12 al 28 de diciembre. También hará una gira internacional a España, donde del 26 de julio al 8 de agosto llevará El Quijote del Plata.