Ricardo Darín: "Acá en Montevideo hay como un escape al mar"

Ricardo Darín y Andrea Pietra dieron ayer la primera de las cinco funciones que harán en el Auditorio Nacional Adela Reta, donde hasta el domingo estarán con Escenas de la vida conyugal, con entradas prácticamente agotadas. Antes de subir a escena en este nuevo debut montevideano, los actores hablaron sobre la obra y sobre sus vínculos con Uruguay.



DOS CIUDADES El encanto de la rambla montevideana

“Nosotros en Buenos Aires vivimos de espaldas al río, estamos siempre con ese tema de que suerte que tienen los montevideanos, de vivir de frente al agua. Te da una perspectiva totalmente distinta. Nosotros estamos como muy encerrados en la ciudad. Buenos Aires es bellísima pero muy agobiante. Acá en Montevideo hay como un escape al mar”, comentó Darín. Y Pietra agregó: “Hacía mucho que no venía a actuar a Uruguay, hacía mucho que no venía. Creo que como desde 2002, con Monólogos de la vagina. Me encanta Montevideo, salir a caminar por la rambla. Me vendría a vivir acá”.

dos personajes De la ficción a la realidad

En escena, la dupla de actores interpreta a Juan y Mariana, un matrimonio que se separa y continúa en un largo vínculo de amor y odio. Y tanto Darín como Pietra, aseguran que encontraron puntos de contacto con sus personajes. “A mi me siguen sorprendiendo actitudes que tiene mi personaje, que es mucho más valiente que yo. Aunque también es más brutal: yo soy más diplomático, condescendiente. Y hay otra cosas que detesto de este personaje, sobre todo su recalcitrante machismo. Pero para meterte en la piel de un personaje no necesariamente tenés que estar de acuerdo con él. Generalmente, cuanto más alejado está él de tu personalidad, más rico es el tránsito”, reflexiona el actor. Y Pietra agrega: “No tengo la vida de Mariana pero sé porqué toma esas decisiones. Hay momento de la obra que la admiro”.

dirección Norma Aleandro como directora

La obra cuenta con dirección de Norma Aleandro, quien como es sabido también interpretó el papel de Mariana en los años 90, junto a Alfredo Alcón. “Norma es fantástica, y muy cálida. Una de las cosas que Norma más foco hizo, cuando empezamos a ensayar, hace mucho tiempo, fue que estuviera atento, dado que cosas que jamás pensarías que le pueden causar gracia a la gente, van a generar carcajadas. Y tenía razón. Pese a que la mayor parte de las escenas tiene momentos conflictivos, y la audiencia se para ante eso de forma catártica. Se ríe como para expulsar esos conflictos”, sostuvo Darín. “Norma es muy precisa, tiene muy aceitado el juego, y sigue teniendo ese juego como de niña, que lo propone a la hora de nosotros salir al escenario”, afirmó la intérprete.

actuación El arte de ser otro durante dos horas

Consultado el actor sobre si lo que dice la gacetilla de prensa del espectáculo es tan así (“Ricardo Darín regresa a los escenarios con lo que considera como el compromiso actoral más importante de su carrera”), el intérprete contestó con humor: “Eso no lo puse yo, y normalmente quien está a cargo de ese tipo de cosas suele incurrir en ese tipo de exageraciones. Creo que el escenario es complejo, que no hay personajes fáciles. A menos que estés haciendo una comedia ligera con muchos personajes. Actuar en teatro no se parece a otra cosa. Es ser otro durante casi dos horas. Y eso no ocurre ni en televisión ni en cine. Subir al escenario es hacer un viaje hacia otra persona. Y eso te permite probar cómo sería uno, siendo ese otro. Y te da la gran oportunidad de alejarte un rato de vos. A veces a través del personaje te podés ver a vos mismo desde afuera”, contó el actor.