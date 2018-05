Hacer reír en los tiempos de redes

Tanto Darío Orsi como Mike Chouhy sorprenden al otro lado del teléfono. Toda la euforia de Instagram está escondida, se toman en serio su trabajo, y Chouhy incluso admite que fuera de los escenarios -el real y el virtual- no es el “típico chabón que está a 220 y haciendo chistes todo el día”. Son trabajadores de la comedia que empezaron, como dice él, “muy curtidos”, haciendo chistes en bares para 20 personas que muchas veces ni tenían planeado estar ahí; “iban porque volanteábamos antes y regalábamos dos por uno”, agrega Orsi.

Ahora Chouhy es el “cheto con SUBE” o “Juan Cassette”, y Orsi es conocido por su personaje de “nos vemos en Disney”, o por el de “este personaje no existe”. Es que apareció Instagram en sus vidas y resulta que ahí había mucha gente dispuesta a verlos, tanta que Orsi tiene casi 750 mil seguidores, y su compañero supera los 630 mil. Y eso se reflejó en el escenario.

Ya no tienen que esperar a hacer un buen remate para las risas: cuando entran, el público los espera con ganas y predispuesto a pasar un buen rato. En Argentina llenan salas para mil personas y a Montevideo, solo el año pasado, vinieron cuatro veces y agotaron. Dicen que es de las ciudades que mejor los recibe y que no pueden creer la cantidad de público que tienen. Orsi cuenta que como le gusta mucho, siempre viene unos días antes de las presentaciones, o se queda para aprovechar.

Ahora están armando las valijas porque vendrán una vez más a presentar Sanata, el show de stand up que hacen desde hace dos años, y que repetirán este sábado en el Teatro Metro a las 22.00, con entradas entre 800 y 1.100 pesos que se pueden comprar por Abitab.

Si bien Sanata es un stand up tradicional, con guiones pensados para las tablas donde se ríen de sus propias miserias y de las del mundo que los rodea hablando con su verdad, creen que quienes vayan a verlos porque los conocieron en redes van a encontrar el estilo de ellos de todas formas, “porque hablamos y creamos los guiones desde la misma entraña”, aclara Chouhy. Además, hay un momento en el que “los personajes de Darío” y el “cheto con SUBE” aparecen. Los tuvieron que agregar “porque la gente nos empezaba a pedir lo de las redes”, explica.

“Los videos son un lenguaje totalmente diferente al del teatro y la gente tiene la posibilidad de verme en dos facetas, pero yo considero que es mucho mejor lo que hago en el escenario”, dice Orsi, quien igual entiende que a esta altura Instagram, además de una herramienta, se convirtió en otra escena para la que día a día tiene que tener ideas. “Saco videos casi como si fuera una máquina de hacer chorizos”, dice, se ríe, y luego defiende que tiene tremendo laburo de fondo. Ese laburo es el que lo hace perder el miedo de ser solo una moda pasajera de la volatilidad de las redes, “porque mientras el futuro nos encuentre haciendo, vamos a ir encontrando la manera de seguir estando presentes”, remarca confiado.



Chouhy dice que a sus personajes "Cheto con SUBE" y "Juan Cassette" los creó como unos más de los tantos que hace, por la necesidad de contenido. El segundo surgió porque invitaron a Jonathan Calleri a comer un asado después de que los vio en el teatro. Ahí, pensaron que sería divertido contar el asado como si fueran jugadores de fútbol hablando de un partido. Salió y se viralizó, tanto que hizo a su cuenta de Instagram llegar a los 630 mil seguidiores. Pero no fue su primera gran conquista en ese mundo, porque antes creó al "cheto con SUBE", basicamente una ridiculización al extremo de su propia experiencia, y lo hizo pasar de los 70 mil seguidores a los 230 mil.

Los personajes de Darío

Quien haya visto alguna vez a los personajes de Darío Orsi (en caso de que no le dejamos un video más arriba en esta nota), sabrá que cuando se pone la camisa roja a cuadros prendida hasta el último botón se transforma en ese personaje que no existe de tan bueno, ingenuo y solidario, y reconoce a las leguas al desubicado "nos vemos en Disney", cuando aparece la campera deportiva gris y el gorrito con visera. "Generaba contenido diario y en la posibilidad de hacer más videos se me ocurrió ver cómo reaccionábamos los distintos tipos de personas a las situaciones de la vida. Muchos fueron surgiendo en la repetición hasta que tuvieron su propia identidad", explica el artista. Sobre a cuál de los dos extremos se parece más, dice: "Soy una combinación de ambos".