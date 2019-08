Regresa "Titanes en el ring" e incluye a un luchador que representa al colectivo LGBTQI+

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Titanes en el ring, aquel show y programa de televisión (en blanco y negro) que apasionó a más de una generación, vuelve a las tablas del cuadrilátero luego de 18 años. El colorido y algo excéntrico show de lucha libre creado por el genial Martín Karadagian hace 60 años, arranca en Buenos Aires este domingo 18, en la Sala Siranush de Palermo. Lo más curioso es que la nueva troupe de luchadores se pone a tono con la nueva agenda de derechos, incorporando, por ejemplo, a Ameriko, representante del colectivo Lgbtqi+. Y también a luchadoras.



Titanes en el ring: un programa que marcó una época: Foto: Difusión

El esperado retorno viene de la mano de la hija del “Gran Martín”, Paulina Karadagian y entre la veintena de figuras, hay incorporaciones femeninas: Nikka Bikov y Krystalia.



Nikka Bikvo es una luchadora de origen ruso que cambió la malla y las zapatillas de puntas de sus clases de danza clásica, para pasar a las tomas y las patadas voladoras. Por su parte, Krystalia quedó incorporada al equipo luego de realizar una serie de pruebas y mostrar sus aptitudes para la lucha. Es decir, estas luchadoras practicaron diferentes disciplinas artísticas y deportivas que les dieron fuerza y elasticidad para desempeñarse sobre el ring.

Titanes en el ring. Personajes que marcaron época. Foto: Difusión

“Mi llegada a Titanes fue de la mano de Paulina, a quien conocí en una marcha donde estaba junto a unos amigos. Luego de saludarnos, me dijo que estaba buscando un luchador con mi estilo, con una estética diferente, con mi onda. Me invitó a participar de los entrenamientos para ver qué me parecía y acá estoy, entrenando lucha desde tres veces por semana desde hace un año”, afirmó Ameriko.

Titanes en el ring. Vuelven los personajes que marcaron a más de una generación. Foto: Difusión

Consultado sobre si se siente un referente del colectivo Lgbtqi+, puntualizó: “Soy un luchador más y aquí puedo mostrar quién soy y cómo soy. Lo tomo como una exposición circunstancial que va más allá de ser el representante oficial del colectivo. Sí creo que a través de Titanes puede mostrar otra realidad al público que lo sigue. Sobre todo a los chicos que recién están empezando a descubrirse y se dan cuenta que no encajan en la realidad que los rodea. Para que no se sientan excluidos”.

Paullina, hija del Gran Martín. Foto: Difusión

La hija de Martín Karadagian también reflexionó sobre este proyecto y los nuevos tiempos que corren. “El público cambió. El de ahora es totalmente diferente al de los 80, donde quizá un luchador perteneciente a la comunidad gay hubiese sido ridiculizado desde todo punto de vista. Acá buscamos representar a todos con respeto. Es nuestra forma de trabajar”.

Titanes en el ring fue una verdadera fiebre popular durante los años 60 y 70, yendo más allá del escenario y la televisión, para convertirse en álbum de figuritas, pomos para carnaval y todo un mundo de objetos que hoy atesoran algunos coleccionistas. Sin embargo Paulina aclara: “Tenemos la mejor entrenada de todas las troupes de luchadores que están dando vueltas por ahí. No vivimos de glorias pasadas. El mundo evolucionó y Titanes también”.

Martín Karadagian, fundador de Titanes en el ring. Foto: Difusión

Por supuesto que también pisarán la lona Caballero Rojo, la Momia Blanca y la Momia Negra. Entre otras figuras estará el armenio Gebbor, prestigioso luchador de lucha libre. "Mi padre era un gran luchador. Yo arranqué a entrenar cuando tenía 5 años, y el entrenamiento era obligatorio para mí, lo tenía que hacer. Me quedé enamorado por la vida que mi viejo eligió por mí, gané varios títulos, fui campeón de Rusia, de Bulgaria, de Checoslovaquia, de Armenia y varias veces de la Argentina”, confiesa con orgullo.

Pero el nuevo show, que dará también una función en La Rural porteña el sábado 21 de setiembre, no solo cambió en cuanto a sus nuevas figuras. La diferencia entre buenos y malos, tan marcada en el viejo Titanes en el ring, ahora no será tan tajante. Por eso, cada luchador deberá ganarse el favor del público con su performance. Además será menos violento: no habrá sangre, piquetes de ojos ni golpes demasiado fuertes. Y el referí será siempre neutral, o sea que no tendrá sus favoritos, como sucedió históricamente. Lo único que aún no se sabe es si en esta nueva edición de este clásico aparecerá el Hombre de la Barra de Hielo. Ese enigma se decifrará recién este domingo.

esperado regreso Tributo que devino en regreso Si bien la idea de regresar al cuadrilátero estuvo desde 2001, ésta se aceleró en mayo del año pasado, cuando la Legislatura porteña quiso homenajear a Karadagián con una placa conmemorativa en la plaza Inmigrantes de Armenia. Entonces Paulina habló con el presidente del Centro Armenio, Varty Manoukian, y gracias a su apoyo, se logró concretar esta vuelta al ruedo.



El regreso de Titanes en el ring estaba marcada para noviembre pasado en el marco del Buenos Aires Celebra Armenia. La situación había generado gran expectativa, tanto en los luchadores como en el público. Pero la declaración de duelo del Estado por las víctimas del ARA San Juan obligó a suspenderla. “Fue un golpe muy duro. Teníamos todo listo para hacer una gran presentación. Ahora vamos a estrenar en la Sala Siranush, a metros de la Catedral de San Gregorio donde velaron a papá. Todo sigue girando a su alrededor, como a él le hubiese gustado”, señaló Paulina.

más sobre titanes El libro que cuenta la leyenda Leandro D'Ambrosio es el autor de un libro que revive la historia de Titanes en el ring, y que salió al mercado en 2012. La obra recorre las historias de los protagonistas de aquel programa televisivo que surgió en Argentina marzo de 1962 y perduró por 25 años.El libro "Martín y sus Titanes", publicado por editorial Del Nuevo Extremo, y con prólogo del músico y humorista Gillespi, recoge anécdotas de primera mano del equipo de luchadores.

"Hablar de Titanes en el Ring es remontarme a mi inocente infancia. El comienzo de los años 70 lo recuerdo como una mezcla de aromas, a torta horneada por mi abuela, ravioles de domingo y las flores de la enredadera en verano. Mis viejos me llevaron a ver el espectáculo en vivo, en el Piso de los Deportes del Hotel Provincial en Mar del Plata", escribió Gillespi en el prólogo.