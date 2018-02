Regresa Daniel Hendler a las tablas uruguayas

Daniel Hendler, el actor uruguayo que cobró gran notoriedad con el cine y la televisión de la vecina orilla, volverá a actuar en Montevideo. Y lo hará con El inestimable hermano, un trabajo de la escena porteña que supuso su regreso a las tablas luego de tiempo dedicado al cine y la televisión. La obra, escrita y dirigida por Heidi Steinhardt, llegará por dos funciones, el viernes 13 y sábado 14 de abril, a la Sala Nelly Goitiño. Y será también una oportunidad para conocer el trabajo de esta artista, que por primera vez trae un montaje a este lado del río.



Junto a la actriz Natalia Salmoral, el actor anima una historia de vínculos familiares, a través de un mano a mano entre hermanos. Una tarde, Inés se reúne en casa de su hermano Bernardo para preparar y celebrar el cumpleaños de Fabio, el hermano del medio. El lugar de por sí está cargado de significación y pasado: la casa es la misma de los padres de ambos, ya fallecidos. Pasan las horas y el tercero en cuestión no llega. Mientras tanto Bernardo, en su imperiosa necesidad de llamar la atención, encarna un discurso siniestro, lleno de reclamos, humillación, burlas. Ante la invisible reacción por parte de Inés, Bernardo destapará un horrible secreto.



“La obra plantea interrogantes sobre el amor fraternal en tanto vínculo dado de hecho. Es decir, se pregunta dónde termina el amor que nos es dado de hecho, y dónde empieza el amor por derecho. Estos hermanos practican lo fraterno desde la carencia, el abandono y el deseo impropio. Y lo hacen inmersos en la gran encrucijada de la sangre, de los lazos biológicos, de un ‘deber’ heredado por mandato de los padres”, contó Steinhardt a El País



“Inés, la hermana mayor se cuestiona la utilidad de lo fraterno en tanto obligación amorosa, y Bernardo no sólo no lo cuestiona sino que lo defiende con uñas y dientes. como si de aquello dependiera su vida. Inés ensaya preguntas nuevas y propias, y Bernardo repite respuestas viejas y ajenas. Ninguno consigue un atisbo de paz porque el fantasma del deber tiene la casa tomada. Y ese fantasma tiene un nombre: madre”, ahonda la autora al analizar el argumento y su sentido profundo.



El montaje no se apoya en grandes despliegues de escenario. “Es un montaje muy sencillo que interpela desde la austeridad plástica, casi monocromática. En términos de puesta es un llamado triste a la nostalgia, a la necesidad de lo perpetuo. Todo está representado en pequeños objetos que alojan grandes recuerdos, siempre quebrados. Casi todo está roto, viejo, gastado”, afirma la autora.

Hendler comenzó su carrera como actor en los años 90 en Montevideo, con grandes trabajos tanto en el circuito independiente, como Teatro Circular, como con el grupo experimental Acapara el 522. A fines de esa década comenzó a trabajar en cine, destacando en 25 Watts, de Pablo Stoll y Juan Pablo Rabella. Por ese tiempo su actividad pasa también a Buenos Aires, donde protagonizó éxitos que lo convirtieron en una figura de primer orden del espectáculo, entre ellos, El abrazo partido y Derecho de familia, con dirección de Daniel Burman.



Pero sus éxitos porteños no lo han alejado de la escena local. En diciembre de 2013 se presentó en la Sala Zavala Muniz con Traición, de Harold Pinter, dirigido por Ciro Zorzoli, en la que, junto a Paola Krum y Diego Velázquez, interpretaron la dinámica de un triángulo de tensiones entre dos hombres y una mujer.



“Empecé a escribir y a mitad de obra ya empecé a pensar en Daniel. Cuando la terminé ya no podía pensar en otro. Es un actor que me encanta. Lo tiene todo. Igual que Natalia Salmoral, que es una maravillosa actriz de una expresividad monumental”, recordó Steinhardt.



“Estoy muy entusiasmada. Uruguay está cruzando muchas fronteras con el arte escénico y me interesa particularmente conocer más a fondo ese entramado. El teatro uruguayo es buenísimo. Estoy agradecida de poder intercambiar miradas. Es lo más hermoso que tiene este trabajo”, remata la autora y directora.

serie El actor en otros formatos narrativos Antes de volver al teatro, el actor experimentó con otro formato narrativo: una serie web. En junio de 2017 estrenó, a través del canal digital de la Universidad Nacional Tres de Febrero, la serie La división. Hendler dirigió, escribió y protagonizó la producción argentina que también tuvo su estreno oficial en Uruguay a través del Festival Detour y actualmente puede verse en YouTube. Presentada como una historia de misterio, La división tiene a Hendler interpretando a Alfredo, un trabajador que es trasladado a una nueva oficina para cumplir con un objetivo concreto: “optimizar los recursos humanos”. La división se compone de ocho capítulos breves y su duración total promedia la hora y 10 minutos. Si bien la serie parece estar concebida para ser vista de un tirón, el peso narrativo de cada capítulo provoca varias interrogantes en el espectador, especialmente cuando el protagonista comienza a descubrir sucesos extraños en el lugar de trabajo. Uno de ellos es una mujer interpretada por la actriz y directora argentina Ana Katz, esposa de Hendler en la vida real. Otros colaboradores de la serie son Diego De Paula y Matías Singer, quienes también aparecieron en El candidato, la segunda película como director del uruguayo.