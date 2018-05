Pura risa que es reflejo del presente

Lo más reprochable del show de Martín Cirio fue la duración. En una hora, el youtuber arrancó muchas risas de una platea que lo conocía bien, e incluso se le anticipó a sus latiguillos hilarantes; y desarrolló dos de los espacios que más trabaja en sus videos: el de las Marianas, sobre esos “personajes” que exponen su vida en las redes, y y el de las consultas sexuales que, para esta visita —dos funciones a sala llena en La Trastienda, y ya se anticipó que volverá pronto—, atendió en base a los pedidos que sus seguidores le mandaron a Instagram. Pero faltó más: más risa, más confesiones que dan vergüenza y morbo, más sorpresas.

En terreno conocido, Cirio se movió muy bien. Tiene un histrionismo natural que es el que ha hecho que La Faraona, su personaje, genere tanta empatía. De peluca rubia y un camisón diminuto, Cirio ventiló sus intimidades en tono “moriacasanesco”, pero con un lenguaje lleno de referencias del mundo digital (aplicaciones, hashtags).

Su espectáculo, que como dijo a El País, es lo que hace en YouTube pero llevado al stand up, en un escenario con mínimos elementos, es de un humor mordaz que busca y encuentra la identificación. Y su ascenso —literal— desde los sótanos a las salas de teatro, se enmarca en una tendencia global que se da en lo cultural, que tiene que ver con la apertura y en parte la apropiación de la masa a la cultura LGBT. No es casual que Cirio haya crecido tanto en el último tanto, más allá de que siga siendo un humor de nicho y no apto para todo público. Pero tampoco es fortuito: tiene talento y gracia como para que La Faraona viva por mucho tiempo más.