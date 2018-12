Punta del Este tendrá este verano una “Fuerza Bruta”

"En Enjoy Punta del Este armamos una sala que no se parece en nada a una sala de teatro, porque no tiene butacas, ni telones, ni escenario. Es un gran espacio, como para unas 700 personas, donde vamos a presentar en Uruguay nuestro espectáculo Wayra. Lo que armamos se parece más a una disco, a un club, y allí nos proponemos generar sensaciones al público, desde esta modalidad que me gusta definir como teatro de acción”, contó a El País Fabio D’Aquila, uno de los fundadores del grupo argentino Fuerza Bruta, que promete ser uno de los puntos fuertes de la programación de este verano.



La compañía, que un par de años atrás vino al Parque Roosevelt, tiene un lenguaje escénico único, que además se lleva bien hasta con el público menos conocedor. Los espectadores son ubicados en masa en un enorme cuadrilátero (de 15 metros por 35 metros, por 12 de altura), y allí, entre la música, las potentes luces y demás efectos, van ingresando enormes escenografías, que ofrecen escenas de vértigo.

“Como público te ves obligado a moverte, a desestructurarte, y en ese sentido nuestros espectáculos tienen algo liberador, vinculado al lenguaje corporal, de nuestros artistas pero también del espectador. Todo lo que sucede es muy visceral, si bien puede tener una interpretación, aunque no tiene un argumento. Pero siempre buscamos que primero llegue la sensación y luego el pensamiento”, explica el artista para describir este show que en nada se parece a lo que se suele ver en la cartelera de espectáculos.

Curiosamente, Wayra es una palabra mapuche, que significa viento. Y el vocablo está perfectamente elegido para describir el lenguaje de esta compañía, puesto que ellos trabajan mucho con las ráfagas, con las experiencias corporales intensas, logrando efectos que son similares a los de la naturaleza, aunque a través de la tecnología y del arte.

Fuerza Bruta, un show masivo. Foto: Difusión

“Ese nombre surgió hace años, cuando nos presentamos en nuestro país en un parque de ciencia y tecnología, y nos gustó porque remite a esos grandes ventiladores que usamos, que levantan una tela y se arma como un globo con el público dentro. En nuestros shows buscamos que siempre haya algo folklórico, que remita a lo nuestro. Por ejemplo, en un momento utilizamos el bombo legüero, aunque con una base de música electrónica, para que lo que hacemos esté vinculado a nuestra propia cultura”, explica D’Aquila, quien gusta de describir al show como una experiencia compartida entre artistas y público.

Wayra tiene momentos festivos y otros de carácter más introspectivo, y presenta unas cinco escenas grandes y muchas otras laterales. Entre sus escenas más conocidas hay una icónica, que es una gran plataforma que avanza sobre el espacio de la sala, con un hombre corriendo sobre una cinta transportadoras. Los obstáculos (y el viento, y las luces, y la música), van haciendo de su performance una lucha a toda máquina. “Sin duda está relacionado con esa lucha del día a día, eso de salir de tu casa y tener que ir enfrentando un obstáculo tras otro. Siempre le vamos a buscar un significado, eso es propio del ser humano”, reflexiona el artista.

Otra escena imposible de olvidar es esa gran piscina transparente que aparece sobre el público, en la que cuatro intérpretes hacen como una danza acuática. Y la piscina va descendiendo, hasta quedar al alcance de la mano. La escena de un grupo de personas encerradas, que termina destruyendo la habitación, es otro de los números fuertes del programa.

Desafiar las leyes de la gravedad, sorprender con los juegos de luces, impactar con la música, la danza y la percusión, son otros de los subrayados de este show. Además, un Dj anima la noche, arengando con su música a sumirse en el show.

Fuerza Bruta, otra escena de acción, Foto: Difusión

“A diferencia del circo, acá la idea no es tanto que las pruebas se sientan como imposibles, sino que el espectador sienta que él podría ser ese hombre que va corriendo contra los obstáculos. Creo que eso nos acerca al público. Nos gusta provocar esa idea de que lo que estamos haciendo es posible hacerlo. En eso nuestro show tiene algo de popular, en el sentido de llegar a todos”.

Es que como dice D’Aquila, “el lenguaje que manejamos no es hablado, y eso nos ha permitido recorrer el mundo, para presentarnos ante los más diversos públicos. Y ante espectadores de todas las edades, porque esto lo puede ver desde un chico hasta una persona mayor. Aunque como suele pasar, lo que más tenemos es público joven”.

Efectivamente, Wayra ha sido vista por más de seis millones de espectadores, en más de una treintena de países, con largas temporadas en Nueva York y Londres, lugares donde la prensa ha remarcado el carácter envolvente de la propuesta, y su capacidad para causar asombro sostenido. Ahora, desde el martes 18 de diciembre hasta el domingo 3 de febrero, Punta del Este ofrece este valioso show. Entradas, próximamente en Red UTS.