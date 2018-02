Los problemas del fútbol llevados al escenario

Hace tiempo que los periodistas deportivos uruguayos se han hecho figuras mediáticas, y también hace mucho que se han convertido en actores y ya es común que suban a los escenarios para buscar hacer reír al público. Sergio Gorzy, por ejemplo, desde 2012 participa en shows de stand up, destacándose en Algo habrán hecho, y en 2015 incursionó como protagonista de una comedia Pato a la Naranja, entre otras incursiones escénicas. Y este año, aprovechando el Mundial de Rusia, no iban de dejar pasar la oportunidad. La obra se llama Más hundidos que nunca, y se estima que se estrenará en abril en Teatro Movie, donde estará los martes a las 21.00.

El elenco estará integrado por Sergio Gorzy, Alberto Sonsol, Federico Buysan, Martin Kesman, Federico Paz, y el quinteto de periodistas animará una comedia escrita por Fernando Schmidt y Cristian Ibersat. Con dirección de Sebastián Bandera, el argumento gira sobre una primicia de primera plana, pero que falta confirmar: a pocas semanas del debut de la Celeste en Rusia 2018, corre el rumor de una lesión de Luis Suárez.

Para verificar la noticia se van dando cita en un hospital los periodistas deportivos, y allí los recibe un enfermero muy particular (Leonardo Paccella), quien tendrá mucho que ver con hacer funcionar un juego de enredos que promete mucho humor. Claro que además de hacer reír (o junto a eso), no van a faltar los comentarios deportivos sobre el escenario, los temas polémicos, y las opiniones categóricas. Se dice que antes para comentar fútbol tenías que ser abogado, y ahora hay que ser actor. Y aunque algunos de ellos tienen poca experiencia sobre las tablas, ellos están seguros que la gente los quiere ver como son, y que lo que no saben de actuación lo tienen de desenfado y falta de timidez.