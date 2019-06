Princesas y héroes de Disney sobre hielo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Muchas niñas vestidas como las princesas Elsa y Anna de Fozen, Bella de La Bella y la Bestia y Cenicienta, esperaban en sus asientos, ansiosas, el comienzo de la función, mientras las canciones mas conocidas de las películas de Disney como Coco, Frozen, La sirenita y Moana sonaban, en sus versiones en inglés, por los altavoces del Antel Arena.

El público fue entrando a la primera función de Disney on Ice, el espectáculo sobre hielo que se presentará en Uruguay hasta el lunes. Todos los días hay función a las 19.30 y el sábado y el lunes habrá tres funciones, a las 11.30, 15.30 y 19.30. Las entradas se venden por la red Abitab y Tickantel, y más vale apurarse porque quedan pocos lugares. Los precios van de 1.190 a 2.900 pesos.

Ni el paro, ni el frío de la noche del martes (estaba más cálido adentro que afuera) impidieron que miles de niños y sus padres se reencontraran con las princesas y los héroes de Disney, protagonistas de esta historia sobre hielo.

Estructura de Disney On Ice. Foto: Nicolás Lauber

Creado en 1981, Disney On Ice es un espectáculo itinerante, producido por Feld Entertainment, que no viene seguido a nuestro país. En 1994 se presentó La bella y la bestia sobre hielo, y la última vez que llegó esta compañía fue en 2010 en el Cilindro Municipal. Uno de los integrantes de la compañía, el brasileño Mario Castro hace 25 años que integra el elenco.

“Empecé en 1994, cuando tenía 32 años y ahora tengo 56 años (no lo parece) y han sido 12 producciones que me permitieron viajar a más de 80 países. Y Uruguay ha cambiado mucho desde 1994, cuando vine con La bella y la Bestia”, dice Castro.Una de las participantes más nuevas es la mexicana Alicia Sánchez, quien hace más de 20 años patina y también parece más joven, no aparenta tener 40 años, “el hielo nos mantiene jóvenes”, dice entre risas. Ella hace cinco años que integra el elenco de Disney On Ice, y es su primera vez en estas latitudes.

Hay muchas cosas que aprender, dice Sánchez, como trabajar con la utilería (los bailarines suben a barcos, luchan contra dragones, se tiran desde estructuras de tres pisos), y por eso hay un período de ensayos que “ayuda a hacer un mejor papel sobre el escenario”, dice.

Por primera vez Disney On Ice presenta a Coco, Moana y hay una larga secuencia de Frozen con las canciones más conocidas de la película.

Una enorme estructura de tres pisos de tela era el único decorado que esperaba a los espectadores que iban cantando las canciones de Disney, quienes aguardaban el inicio de la función.

En Disney on Ice, las princesas y sus héroes toman el protagonismo en el Antel Arena. Foto: Mauricio Rodríguez

Una niebla comenzó a llenar el Antel Arena antes de la función, al tiempo que desde el altavoz se anunciaba que el espectáculo estaba por empezar y que el público podía pararse, cantar, saltar y sobre todo, divertirse.

Como si se tratara de una película de Disney, el hada Campanita salió a la pista para dar inicio al espectáculo que además, está celebrando los 90 años del ratón Mickey. Y fue el famoso ratón, junto a Minnie quienes salieron a escena, enseñando un divertido baile y oficiando como maestros de ceremonia de este show que regresa a nuestro país luego de muchos años ausente de la cartelera.

El espectáculo es una seguidilla de números musicales de las películas más conocidas de Disney, mezclando canciones clásicas como de La bella y la bestia, a nuevas producciones como Enredados. También se recrearon escenas de Aladdin, Moana y La sirenita en la primera parte.

La carroza de Cenicienta también aparece en escena en el Antel Arena. Foto: Nicolás Lauber

Luego del intermedio, Miguel, el protagonista de Coco cantó y bailó “Un poco loco”, junto a ocho parejas de esqueletos vestidos con trajes típicos mexicanos. Mientras que para La bella durmiente, el príncipe Felipe se enfrentó a la temible Maléfica, quien transformada en un dragón, escupió fuego sobre la pista de hielo.

Cenicienta también tuvo un pequeño numero musical, dejando para el final una recreación de la película Frozen, donde Elsa, Anna, Christoph y Olaf cantaron, bailaron e hicieron reír a los pequeños asistentes.

Varias princesas de Disney junto a sus respectivos héroes fueron los protagonistas de este show que tuvo pirotecnia, acrobacias y hasta nieve dentro del Antel Arena.



vacaciones que se pueden disfrutar con antelación

Si bien las vacaciones de invierno comienzan el próximo lunes, algunos espectáculos ya se pueden disfrutar desde esta semana. El viernes llega La bella y la Bestia al Teatro Metro. Esta producción musical viene de Brasil y cuenta la clásica historia de la joven que logra ver al príncipe debajo de la bestia que aparenta ser.

El sábado se estrena Matilda: el musical. El exitoso y premiado show de Broadway, basado en la conocida novela de Roald Dahl llega a La Trastienda con dirección de Martín Inthamoussu y con Paola Bianco y Nacho Cardoso en los papeles principales.