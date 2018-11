Los Premios Florencio ya conocen a sus nominados

Ayer se conocieron los nominados al Premio Florencio que reconoce a las mejores producciones del teatro local. La ceremonia de premiación se realizará en el Hotel Radisson, el 13 de diciembre.

La obra de Mauricio Kartun, Sacco y Vanzetti que se presenta en El Tinglado, sale como la favorita gracias a sus siete nominaciones: mejor espectáculo, dirección (José María Novo), actor (Álvaro Armand Ugón), actor de reparto (Leonardo Franco), elenco, iluminación y escenografía.

Cerquita, con seis nominaciones quedó La palabra progreso en boca de mi madre sonaba tremendamente falsa de Matei Visniec que se presentó en el Teatro El Galpón. Fue nominada a mejor espectáculo, dirección (Aderbal Freire-Filho), actriz (Alicia Alfonso), actor (Héctor Guido), actriz de reparto (Elizabeth Vignoli) y actor de reparto (Massimo Tenuta).

Tráiler de la obra "La palabra progreso en boca de mi madre sonaba tremendamente falsa"

Las obras El tiempo sin libros y La vuelta al desierto (ambas con cinco nominaciones) completan las candidatas al mejor espectáculo.

En el rubro comedia, la obra Smiley, una historia de amor del dramaturgo catalán Guillem Clua logró cuatro nominaciones (mejor espectáculo de comedia, dirección (Vika Fleitas Campamar), que incluyen dos nominaciones para sus protagonistas: Cristian Amacoria y Nicolás Pereira.

Mientras que Sólo llamé para decirte que te amo con tres nominaciones, La cena y Mi vida toda (ambas con dos nominaciones), completan las candidatas a mejor espectáculo de comedia de este año.

Otros espectáculos con varias nominaciones son Susana entonces Mario (texto de autor nacional: Manuel Bello y Fátima Figueredo, iluminación, escenografía y escena alternativa), y No ver, no oir, no hablar, nominada a actriz de reparto (Dulce Elina Marighetti), actor de reparto (Juan Graña), elenco y texto autor nacional para Stefanie Neukirch.

Aquí la lista completa de los nominados a los Premios Florencio 2018.

Espectáculo

El tiempo sin libros, de Lene Therese Theigen

La palabra progreso en boca de mi madre sonaba tremendamente falsa, de Matei Visniec

La vuelta al desierto, de Bernard- Marie Koltés

Sacco y Vanzetti, de Mauricio Kartún

Dirección de espectáculo

Cecilia Caballero por El tiempo sin libros

Gabriel Calderón por La vuelta al desierto

Aderbal Freire-Filho por La palabra progreso...

José María Novo por Sacco y Vanzetti



Mejor actriz

Alicia Alfonso por La palabra progreso...

Sandra Américo por Un cordón rojo

Andrea Davidovics por La vuelta al desierto

Bettina Mondino por No ver, no oir, no hablar

Nidia Telles por He nacido para verte sonreír

Mejor actor

Álvaro Armand Ugón por Sacco y Vanzetti

Rafael Beltrán por Gloria

Héctor Guido por La palabra progreso…

Álvaro Lamas por El charco inútil

Pablo Varrailhon por La vuelta al desierto

Actriz en papel de reparto

Dulce Elina Marighetti por No ver, no oir, no hablar

Bettina Mondino por Buena gente

Margarita Musto por Después del ensayo

Elizabeth Vignoli por La palabra progreso…

Alejandra Wolff por After Electra

Actor en papel de reparto

Ariel Caldarelli por El chico de la última fila

Leonardo Franco por Sacco y Vanzetti

Juan Graña por No ver, no oir, no hablar

Pablo Robles por Los cumpleaños de Irina

Massimo Tenuta por La palabra progreso…

Elenco

El tiempo sin libros

La vuelta al desierto

No ver, no oir, no hablar

Sacco y Vanzetti

Texto de Autor Nacional

La sombra de Gabriel Guerrero

No ver, no oir, no hablar de Stefanie Neukirch

Susana entonces Mario de Manuel Bello y Fátima Figueredo

Viralata de Fabián Severo

Revelación

Bruno Acevedo Quevedo, autor y director de Ruido

Fabiana Fine, actriz de El evangelio según Jesús, reina del cielo

Josefina Trías, autora de Terrorismo emocional

Ambientación sonora

Leandro Aquistapace por Terrorismo emocional

Lucía Trentini, Juan Martín Caribani López, Rodrigo Domínguez, Sebastián Macció, Sebastián Pereira, Andrea Silva Agustín Texeira y Mauricio Ramos por Ejecución pública

Fernando Goicochea por Si muriera esta noche

Carmen Pi por La golondrina

Vestuario

Pablo Auliso por Hombría

Soledad Capurro por Querido Mario

Felipe Maqueira por Si muriera esta noche

Cristina Regueiro por El tiempo sin libros

Iluminación

Martín Blanchet por Sacco y Vanzetti

Alfonsina Fernández y Tatiana Keidanski por Susana entonces Mario

Fernando Scorsella por Ser humana

Escenografía

Laura Bello por Susana entonces Mario

Cecilia Caballero por El tiempo sin libros

Adán Torres y Bruno Torres por Sacco y Vanzetti

Espectáculo extranjero

A secreto agravio, secreta venganza por Jóvenes Clásicos (España)

Othelo de W. Shakespeare, adaptación y dirección de Gabriel Chamé Buendía (Argentina)

Próximo de Claudio Tolcachir (Argentina)

Espectáculo musical

Lorca en las trincheras de Madrid

Los 85 y pico, bonus track

Peribañez y el comendador de Ocaña, Vivi Lope

Actriz en unipersonal

Denise Daragnes por La incapaz

Raquel Diana por Si muriera esta noche

Angie Oña por Ser humana

Josefina Trías por Terrorismo emocional

Actor en unipersonal

Juan Luis Granato por Cosas maravillosas

Alejandro Martínez por Esta noche Oscar Wilde

Walter Rey por Como decíamos ayer

Iván Solarich por No hay flores en Estambul

Espectáculo de Comedia

Bajo terapia de Matías Del Federico

La cena de Fernando Trucco

Mi vida toda de Federico Roca

Smiley, una historia de amor de Guilem Clua

Sólo llamé para decirte que te amo de Nelson Valente

Dirección de comedia

Álvaro Ahunchain por Bajo terapia

Álvaro Correa por Sólo llamé para decirte que te amo

Alicia Dogliotti por Mi vida toda

Vika Fleitas Campamar por Smiley, una historia de amor

Fernando Trucco por La cena

Actriz de comedia

Cristina Cabrera por Si el pampero lakaricia

Fabiana Charlo por Sólo llamé para decirte que te amo

Adriana Da Silva por Bajo terapia

Actor de comedia

Cristian Amacoria por Smiley, una historia de amor

Carlos “Bananita” González por Mitad y mitad

Nicolás Pereira por Smiley, una historia de amor

Carlos Sorriba por Bonyur Tailandia

Escena alternativa

El público de Federico García Lorca

Hombría de Juan Pablo Echeverría

Los talentos de Agustín Mendilahurzu y Walter Jakob

Susana entonces Mario de Martín Bello y Fátima Figueredo

Escena Iberoamericana

El amor es un bien de Nelson Valente (Argentina)

El charco inútil de David Desola (España)

La golondrina de Guilem Clua (España)

Teatro del Interior en Montevideo

El achique por Imaginateatro de Paysandú

La hospitalidad por Teatro Sin Fogón de Fray Bentos

Matrioska por Imaginateatro de Paysandú