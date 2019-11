Premios Florencio al teatro: este año la ceremonia será en Sala Zitarrosa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Se van acercando las últimas semanas del año y la gente de teatro pronto va a estar hablando de los premios Florencio. Este año la lista de nominados se dará a conocer este jueves 21 de noviembre, a las 13.30 en el foyer del Teatro Solís.



Este año el jurado está integrado por José Luis Añón, Jorge Mario Bologna, Myriam Caprile, María Rosa Carbajal, Gustavo Habíaga Rodríguez, Yamandú Marichal y Ernesto Olesker, quienes tuvieron que hacer frente a un mar de espectáculos: se estima que esta temporada hubo cerca de 300 obras en cartel.

Luego, la ceremonia de entrega será el domingo 8 de diciembre a las 21.00 en Sala Zitarrosa. También ese día, en esa misma sala a las 15.00, se darán a conocer los ganadores de los premios Florencio al teatro infantil.

Como todos los años, esta temporada habrá alguna pequeña modificación en las categorías. Por ejemplo, se van a tomar en cuenta también las óperas, “pero no desde el punto de vista de juzgar la parte cantada, sino como espectáculo en sí; es decir puesta en escena, rubros técnicos, etc.”, comentó a El País María Rosa Carbajal, de la Asociación de Críticos Teatrales del Uruguay (ACTU), organización que desde hace más de medio siglo entrega este premio. Otro de los propósitos del jurado ha sido atender cada vez más a los espectáculos del interior.

Este año se optó por no hacer una cena show para la entrega del premio, como se hizo en 2018 (en el Radisson), y la ceremonia volverá a ser en una sala de espectáculos, aunque no se pudo conseguir el Teatro Solís, que es la sede tradicional de la entrega del Florencio, porque no se consiguió fecha.